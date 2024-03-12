6 yıl evli kalmışlar! Yan Oda'nın Sevgi'si Şevval Sam'ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Tarık Emir Tekin’in babası...

Yan Oda dizisinde Sevgi karakterini canlandıran Şevval Sam hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yan Oda'da Caner Cindoruk, Derya Karadaş ve Nazan Kesal gibi isimlerle kamera karşısına geçen Şevval Sam'ın eski eşini duyan şaşıp kaldı. 6 yıllık evlilikten olan tek çocuk Tarık Emir Tekin de en son Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile adını duyurmuştu. Anne oğulun son zamanların en çok konuşulan ünlü isimleri olmasının akabinde Şevval Sam'ın eski eşi ve çocuğunun babası oldukça merak edilmeye başlandı. Eski kocası ağızları açık bıraktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş!
Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol alan Şevval Sam'ın son dönemlerde aşk hayatı araştırılmaya başlandı.
Şevval Sam'ın 6 yıl evli kaldığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
1993-1999 yılları arasında evli kalan çiftin Taro Emir Tekin adında çocukları oldu.