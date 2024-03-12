1,5 yıllık aşkta bir ilk! Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı’yı anlattı! Hayatında bakın neler değişmiş! “Eskiden çok plansız...”

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, 1,5 yıl önce iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerin başlarında aşk haberlerini yalanlayan ancak sonrasında el ele görüntülenen ünlü çiftten Erçel, verdiği son röportajında kural bozdu ve sevgilisi hakkında konuştu. Hakan Sabancı ile olan ilişkisini ilk kez anlatan Erçel, "Eskiden çok plansız seyahat ederdim. Ama Hakan inanılmaz planlı biri" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...