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Yeşilçam'dan acı haber! 'Selvi Boylum Al Yazmalım' ve 'Kapıcılar Kralı'nın yapımcısı Arif Keskiner hayatını kaybetti

"Kapıcılar Kralı" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Yeşilçam'ın sevilen ismi Arif Keskiner, 86 yaşında hayatını haybetti. Acı haberi, merhum sanatçı Ferdi Merter'in kızı Almula Merter duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 19:25 Güncelleme 12 Mart 2024, 19:25
Yeşilçam’dan acı haber! ’Selvi Boylum Al Yazmalım’ ve ’Kapıcılar Kralı’nın yapımcısı Arif Keskiner hayatını kaybetti

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"Kapıcılar Kralı", "Köşeyi Dönen Adam", "Maden" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın da aralarında bulunduğu birçok filmin yapımcılığını üstlenen Arif Keskiner (86) hayatını kaybetti.

"KOCA BİR DEVİR BİTTİ"
Acı haberi Almula Merter, sosyal medya hesabından duyurdu.

Merter, paylaşımında "Koca bir devir bitti... Işıklarda uyu. Yattığın yer incitmesin Arif Keskiner" ifadelerini kullandı.

ARİF KESKİNER KİMDİR?
1938'de Adana'da doğan ve Osmaniye'den İstanbul'a gelen Arif Keskiner, 27 yıl Beyoğlu'nda sanat ve edebiyat çevresinin nabzını tuttu. Kitapçılık, spor yazarlığı ve İsveç'te muhabirlik ve bulaşıkçılık yapan Keskiner, Türkiye'ye döndükten sonra 50 kadar fotoromanın yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi.

"Otobüs", "Kapıcılar Kralı", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Maden", "Köşeyi Dönen Adam" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin prodüktörlüğünü yapan Keskiner, "Yılanı Öldürseler" ve "Piyano Piyano Bacaksız" filmlerinin senaryo yazımına katıldı.

Halit Çapın'ın "Bay Alkolü Takdimimdir" adlı hayat hikayesinden TRT'ye üç bölümlük ilk diziyi çekti. Ardından beş bölümlük "Bizi Güldürenler" dizisini yaptı.

Keskiner, herkesin "Çiçek Bar" ya da "Arif'in Yeri" dediği, tüm sinemacıların ve sanatçıların uğrak yeri olan Sinema Sevenler Derneği Lokali'ni açtı.

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