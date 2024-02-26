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Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti Apo'yu canlandıracak Ahmet Mümtaz Taylan evli mi? Oynadığı dizi ve filmler...

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi sürecinin devam ettiği ve bu nedenle "Kızılcık Şerbeti" dizisinden ayrıldığı öğrenildi. Tanrıöğen'in canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakterinin boş kalmaması için dizi ekibi tarafından hızlı bir şekilde yeni bir karar alındı. Resmi açıklamaya göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat verecek olan ismin Ahmet Mümtaz Taylan olduğu belirtildi. Peki, Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 17:08 Güncelleme 26 Şubat 2024, 17:08
Ahmet Mümtaz Taylan kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti Apo’yu canlandıracak Ahmet Mümtaz Taylan evli mi? Oynadığı dizi ve filmler...

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu Settar Tanrıöğen, bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tetkikler sonucunda beyninde bir damarda kanama tespit edilmişti. İki kez ameliyat geçiren Tanrıöğen'in tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre uzak kalacağı öğrenildi.

Dizinin yapımcıları ve yönetimi, oyuncunun rol aldığı "Abdullah Ünal" karakterinin boş kalmaması için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Resmi açıklama ile dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı belirtildi.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olarak tanınan Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli bir babanın ve Çerkes kökenli bir annenin çocuğu olan Taylan'ın çocukluğu, maden işletmeciliği yapan babasının işi nedeniyle farklı şehirlerde geçti. İlköğrenimine Isparta'nın Eğirdir ilçesinde başlayan Taylan, lise eğitimini İzmir'de tamamladı.

Yükseköğrenimine Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başlayan Taylan, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne geçti ve 1989 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarında çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağladı.

Profesyonel kariyerine 1989 yılında Devlet Tiyatroları'nda başlayan Taylan, 18 yıl süreyle oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetmenliği gibi çeşitli görevler üstlendi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra Almanya'da tiyatro eğitimi aldı. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda da çalıştı ve Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı.

Tiyatro kariyerinin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer alan Taylan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Sinema alanında da çeşitli ödüller kazandı ve önemli filmlerde rol aldı. Ayrıca, 2012-2014 yıllarında Hürriyet Gazetesi'nde haftalık yazılar yazdı ve çeşitli sosyal olaylara katıldı.

Özel hayatında üç kez evlenen Taylan'ın bir kızı bulunmaktadır. Müge Kızılbağlı ile evliliğinden kızı Ayşe Dilan adına bir kızı doğdu. Oyuncu Ayçin İnci ile 2007'de evlendi, bu evliliği 2012'de boşanma ile sonlandı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın başlıca rol aldığı diziler ve filmler arasında "Leyla ile Mecnun", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ölümlü Dünya", "Gelincik", "Şahsiyet", "İşler Güçler", "Kelebeğin Rüyası" gibi yapımlar bulunmaktadır.

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