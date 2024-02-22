149’dan 69’a şak diye düştü! 4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! 57 yaşında sırım gibi kaldı

Hamdi Alkan, kariyeri boyunca kilo sorunuyla mücadele etmiş ve genellikle kilolu bir görüntüyle tanınmıştı. 1 yıllık sürede kendine bakmayı ihmal etmeyen Alkan'ın yeni halini görenler tanıyamadı.
Hamdi Alkan, kariyeri boyunca kilo sorunuyla mücadele etmiş ve genellikle kilolu bir görüntüyle tanınmıştı. 1 yıllık sürede kendine bakmayı ihmal etmeyen Alkan'ın yeni halini görenler tanıyamadı.
Türkiye'nin sevilen komedyeni Hamdi Alkan yaşadığı muazzam kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Toplamda 60 kilo veren Alkan, bu sürecin ardında yatan sırları açıkladı.
Ünlü sanatçı tüp mide ameliyatıyla başlayan zayıflama serüveninde sağlıklı beslenme ve düzenli sporun önemine vurgu yaptı.
Hamdi Alkan'ın zayıflama hikayesi, tüp mide ameliyatıyla başladı. Midesinin yüzde 80'ini aldıran Alkan, bu sayede yemek yeme isteğinde azalma yaşadı.
Ameliyatın ardından sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya yönelen ünlü komedyen, ideal kilosuna ulaşmak için kararlı bir şekilde ilerledi.
YAĞSIZ, ŞEKERSİZ VE HAMURSUZ DİYET LİSTESİ
KAHVALTI:
ARA ÖĞÜN:
ÖĞLE YEMEĞİ:
ARA ÖĞÜN:
AKŞAM YEMEĞİ:
GECE ATIŞTIRMASI (İSTEĞE BAĞLI):
Hamdi Alkan'ın diyet listesi, genel bilgilendirme amaçlıdır. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Kişisel sağlık koşullarınıza göre uygun bir beslenme planı oluşturulmalıdır.