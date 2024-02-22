149’dan 69’a şak diye düştü! 4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! 57 yaşında sırım gibi kaldı

AKŞAM YEMEĞİ:

Fırında somon balığı veya ızgara alabalık. Izgara sebzeler (patlıcan, biber, domates). Quinoa veya kepekli makarna. Yeşil salata (zeytinyağı ve limon ile tatlandırılmış).

GECE ATIŞTIRMASI (İSTEĞE BAĞLI):

Bir avuç çilek veya kiraz. Bir miktar yağsız süt veya badem sütü.

Hamdi Alkan'ın diyet listesi, genel bilgilendirme amaçlıdır. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Kişisel sağlık koşullarınıza göre uygun bir beslenme planı oluşturulmalıdır.