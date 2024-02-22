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149'dan 69'a şak diye düştü! 4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! 57 yaşında sırım gibi kaldı

Hamdi Alkan, uzun yıllar kilolu görüntüsüyle tanınsa da son dönemde göz kamaştıran bir zayıflama başarısına imza attı. Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü yönetmen özel hayatı kadar verdiği kilolarla da gündeme geliyor. Alkan, sadece 4 ayda fazla kilolarından kurtularak sağlıklı bir yaşama adım attı. işte Hamdi Alkan'ın zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 16:02 Güncelleme 22 Şubat 2024, 16:02
149’dan 69’a şak diye düştü! 4 ayda 44 kilo verdiren Hamdi Alkan diyeti! 57 yaşında sırım gibi kaldı

Hamdi Alkan, kariyeri boyunca kilo sorunuyla mücadele etmiş ve genellikle kilolu bir görüntüyle tanınmıştı. 1 yıllık sürede kendine bakmayı ihmal etmeyen Alkan'ın yeni halini görenler tanıyamadı.

Türkiye'nin sevilen komedyeni Hamdi Alkan yaşadığı muazzam kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Toplamda 60 kilo veren Alkan, bu sürecin ardında yatan sırları açıkladı.

Ünlü sanatçı tüp mide ameliyatıyla başlayan zayıflama serüveninde sağlıklı beslenme ve düzenli sporun önemine vurgu yaptı.

Hamdi Alkan'ın zayıflama hikayesi, tüp mide ameliyatıyla başladı. Midesinin yüzde 80'ini aldıran Alkan, bu sayede yemek yeme isteğinde azalma yaşadı.

Ameliyatın ardından sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya yönelen ünlü komedyen, ideal kilosuna ulaşmak için kararlı bir şekilde ilerledi.

YAĞSIZ, ŞEKERSİZ VE HAMURSUZ DİYET LİSTESİ

KAHVALTI:

  1. Yulaf ezmesi (şekersiz ve yağsız) üzerine doğranmış meyveler (örneğin: muz, çilek veya yaban mersini).
  2. Yağsız yoğurt içerisine eklenmiş taze meyve dilimleri.
  3. Taze sıkılmış portakal suyu.

ARA ÖĞÜN:

  1. 1 adet elma veya armut.
  2. Bir avuç badem veya ceviz.

ÖĞLE YEMEĞİ:

  1. Izgara tavuk göğsü veya hindi ızgara.
  2. Buğulanmış sebzeler (brokoli, kuşkonmaz, kabak vb.).
  3. Esmer pirinç veya bulgur pilavı.
  4. Salata (yağsız sos ile).

ARA ÖĞÜN:

  1. Light yoğurt.
  2. Çiğ sebzeler (havuç, salatalık).

AKŞAM YEMEĞİ:

  1. Fırında somon balığı veya ızgara alabalık.
  2. Izgara sebzeler (patlıcan, biber, domates).
  3. Quinoa veya kepekli makarna.
  4. Yeşil salata (zeytinyağı ve limon ile tatlandırılmış).

GECE ATIŞTIRMASI (İSTEĞE BAĞLI):

  1. Bir avuç çilek veya kiraz.
  2. Bir miktar yağsız süt veya badem sütü.

Hamdi Alkan'ın diyet listesi, genel bilgilendirme amaçlıdır. Her bireyin sağlık durumu farklı olduğundan, bu diyeti uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Kişisel sağlık koşullarınıza göre uygun bir beslenme planı oluşturulmalıdır.

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