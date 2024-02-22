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Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme! Doktoru açıkladı! 61 yaşındaki oyuncu...

Beyin kanaması nedeniyle 26 Ocak'ta ameliyat edilerek yoğun bakıma alınan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in yeni sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. İşte Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:59 Güncelleme 22 Şubat 2024, 15:59
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in sağlık durumunda yeni gelişme! Doktoru açıkladı! 61 yaşındaki oyuncu...

61 yaşındaki Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta beyin kanaması geçirmişti. İki kez ameliyat olan Tanrıöğen'in tedavisi devam ederken hastaneden açıklama geldi.

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı yazılı açıklama yaptı.

"TEDAVİSİ DEVAM EDECEK"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastamız Settar Tanrıöğen'in hasta odasında sürdürülen tedavisi bir müddet daha devam edecektir. Genel durumu iyidir.

Klinik olarak her gün olumlu gelişim gösteren Settar Tanrıöğen'in beyin kanamasına yol açan sebep ve ardından yapılmış olan embolizasyona bağlı komplikasyon riskleri de ortadan kalkmıştır.

Multidisipliner bir yaklaşımla tedavisi gerçekleştirilen hastamızın rehabilitasyonuna devam edilmektedir"

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?
22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteriyle tanındı.

2009'da Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz ile birlikte 'Vavien' filminde rol aldı.

2010'da Derviş Zaim'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Gölgeler ve Suretler'de oynadı. 2015'te Selim Evci'nin yönettiği 'Saklı' filminde kamera karşısına geçti.

Daha sonra komedi türündeki 'Hayalet Dayı'da başrolde oynadı. Settar Tanrıöğen, 2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Baba Candır' adlı dizide 'Salih Çelik' karakterini canlandırdı.

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