SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Burak Özçivit Moskova’da fırtınalar estirdi! Onu görmek için 16 bin TL’yi gözden çıkardılar!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit’in ünü dünyanın dört bir yanına yayıldı. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan ünlü oyuncu, bu kez Moskova’da fırtınalar estirdi. 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'ya giden Özçivit’in bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı. Habere göre etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Burak Özçivit'in hayranlarıyla buluşmasını da kapsayan 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin ise tamamı satıldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 10:30 Güncelleme 23 Şubat 2024, 10:30
Burak Özçivit Moskova’da fırtınalar estirdi! Onu görmek için 16 bin TL’yi gözden çıkardılar!

Burak Özçivit, Rusya'daki Crocus City Hall'deki bir etkinliğe katıldı. Hayranları, ünlü oyuncuyu görebilmek için 540 dolara satılan biletlerin tamamını alıp salonu hıncahınç doldurdu.

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in tüm dünyada hayranları var. Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Özçivit, bu kez 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için Rusya'daydı. Ünlü oyuncunun bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı.

HAYRANLARINDAN JEST!
Habere göre etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Özçivit'in hayranlarıyla buluşmasını da kapsayan 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin ise tamamı satıldı.

Bu arada Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler 'Esmer Kız' şarkısını söyleyip ona jest yaptı.

TÜRKİYE ONU İZLEDİ
ATV dizisi Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan bölümüyle yine zirvedeydi. Osman Bey'in büyük düşmanı Taceddin Noyan'ın cezasını kestiği bölüm soluksuz izlendi. Dizi, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,89 reyting ve 19,48 izlenme payı, AB'de 5,88 reyting ve yüzde 16,17 izlenme payı 20+ABC1'de ise 7,13 reyting ve 17,01 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil uzlaşısı! CHP ile DEM Parti hangi yöntemle anlaştı
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek
DEM Partili Altan Tan’dan İstanbul’da Kandil itirafı! CHP ile ittifak 10 yıldır devam ediyor
Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Spor yazarları Galatasaray’ın 4-1’lik Sparta Prag mağlubiyetini değerlendirdi: Çürük elmalar!
Son dakika: Ramazan yaklaştı fırsatçılar hortladı! Her kaleme yüzde 20 zam! Hurma 300 liraya çıktı
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
SON DAKİKA