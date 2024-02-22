20’li yaşlarında gönlünü çalmış! Survivor Bozok Gören’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı! Meğer Cennet Mahallesi’nin yıldızı...

Survivor All Star 2024'te yarışan ve Hakan Hatipoğlu ile geçen ay yaşadığı tartışmayla yarışmaya damga vuran Bozok Gören'in hayatı merak konusu oldu. Amerika'da tanıştığı Amy ile evli olan bir çocuk babası fenomen yarışmacının özellikle aşk hayatı merak edildi. Bozok'un bir dönem ünlü Cennet Mahallesi'nin yıldızıyla sevgili olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Survivor Bozok Gören'in kendisinden de ünlü olan eski aşkı kimmiş...