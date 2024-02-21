"Saat 19.00'da... "38'lik Seda Bakan'ın 30 kilo verdiren diyeti! 2 çocuğa rağmen çatır çutur zayıfladı!

SAĞLIKLI ÖRNE DİYET LİSTESİ
Kahvaltı
Yulaf ezmesi (tam tahıllı) veya chia tohumu ile yapılmış bir karışım
Yoğurt veya süt
Taze meyve (örneğin, muz, çilek, yaban mersini)
Ceviz veya badem içeren bir smoothie
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Elma dilimleri veya havuç çubukları
Bir avuç badem veya ceviz
Öğle Yemeği
Izgara tavuk veya balık
Kinoa veya bulgur pilavı
Sebzelerle dolu bir salata
Zeytinyağı ile soslanmış ızgara sebzeler
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Bir miktar az yağlı yoğurt
Taze meyve dilimleri
Akşam Yemeği
Kırmızı et veya kırmızı mercimek yemeği
Tam tahıllı makarna veya esmer pirinç
Fırında sebzeler
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Fındık veya fıstık ezmesi ile bir dilim tam tahıllı ekmek
Yeşil çay
Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle kilo verme sürecini kendi hızınıza ve sağlığınıza uygun şekilde yönetmek önemlidir.