"Saat 19.00'da... "38'lik Seda Bakan'ın 30 kilo verdiren diyeti! 2 çocuğa rağmen çatır çutur zayıfladı!

SAĞLIKLI ÖRNE DİYET LİSTESİ Kahvaltı Yulaf ezmesi (tam tahıllı) veya chia tohumu ile yapılmış bir karışım

Yoğurt veya süt

Taze meyve (örneğin, muz, çilek, yaban mersini)

Ceviz veya badem içeren bir smoothie

Ara Öğün Elma dilimleri veya havuç çubukları

Bir avuç badem veya ceviz Öğle Yemeği Izgara tavuk veya balık

Kinoa veya bulgur pilavı

Sebzelerle dolu bir salata

Zeytinyağı ile soslanmış ızgara sebzeler Ara Öğün Bir miktar az yağlı yoğurt

Taze meyve dilimleri

Akşam Yemeği Kırmızı et veya kırmızı mercimek yemeği

Tam tahıllı makarna veya esmer pirinç

Fırında sebzeler Ara Öğün Fındık veya fıstık ezmesi ile bir dilim tam tahıllı ekmek

Yeşil çay