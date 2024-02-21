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"Saat 19.00'da... "38'lik Seda Bakan'ın 30 kilo verdiren diyeti! 2 çocuğa rağmen çatır çutur zayıfladı!

Kardeş Payı, Arif V 216 gibi sevilen yapımlarla hafızalara kazınan Seda Bakan, ikinci kez anne olduktan sonra bambaşka bir görünüme büründü. Kısa sürede fazla kilolarından kurtulan ve fit bir forma kavuşan Bakan, birçok kişiye ilham kaynağı oldu. Peki, Seda Bakan'ın mucizevi dönüşümünün arkasındaki sır ne? Seda Bakan, fitliğinin temelinin sağlıklı beslenmeden geçtiğini söylüyor. Bol protein, sebze ve meyve içeren bir beslenme programı uygulayan Bakan, işlenmiş gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak duruyor.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 09:58 Güncelleme 22 Şubat 2024, 09:58
Saat 19.00’da... 38’lik Seda Bakan’ın 30 kilo verdiren diyeti! 2 çocuğa rağmen çatır çutur zayıfladı!

Seda Bakan, anne olmanın getirdiği değişikliklere rağmen fit ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye devam ediyor. İki çocuk annesi olan Bakan, hamilelik sonrası kilo verme sürecinde dengeli beslenme ve düzenli egzersiz uygulamayı ön planda tutuyor.

SEDA BAKAN DİYETİ

Geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda Seda Bakan, doğum kilolorundan kurtulmak için özel çaba sarf etmediğini sadece 19.00'dan sonra yemeği kestiğini belirtti.

Bakan "Kilolara karşı önlem aldım. İlk iş olarak tatlıyı kestim. Akşam geç saatlerde de yemek yemeyi bıraktım" diyerek kilo verme sırrını açıkladı.

SAĞLIKLI ÖRNE DİYET LİSTESİ

Kahvaltı

Yulaf ezmesi (tam tahıllı) veya chia tohumu ile yapılmış bir karışım
Yoğurt veya süt
Taze meyve (örneğin, muz, çilek, yaban mersini)
Ceviz veya badem içeren bir smoothie

Ara Öğün

Elma dilimleri veya havuç çubukları
Bir avuç badem veya ceviz

Öğle Yemeği

Izgara tavuk veya balık
Kinoa veya bulgur pilavı
Sebzelerle dolu bir salata
Zeytinyağı ile soslanmış ızgara sebzeler

Ara Öğün

Bir miktar az yağlı yoğurt
Taze meyve dilimleri

Akşam Yemeği

Kırmızı et veya kırmızı mercimek yemeği
Tam tahıllı makarna veya esmer pirinç
Fırında sebzeler

Ara Öğün

Fındık veya fıstık ezmesi ile bir dilim tam tahıllı ekmek
Yeşil çay

Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle kilo verme sürecini kendi hızınıza ve sağlığınıza uygun şekilde yönetmek önemlidir.

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