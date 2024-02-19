10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 42'lik şarkıcı bu yöntemle 46 kiloya düştü! "Rüyamda yemek görmeye başladım...”

10 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN ÖRNEK LİSTE 1.GÜN Sabah: 3-4 yemek kaşığı lor peyniri, bir dilim tam buğday ekmeği ve 1 fincan şekersiz yeşil çay

Öğle Yemeği: 8 yemek kaşığı susuz zeytinyağlı sebze yemeği

Akşam: 1 kase mercimek çorbası, bol salata ve 4 yemek kaşığı light yoğurt

2.GÜN Sabah: 2 dilim etimek üzerine sürülen yağsız krem peynir ve 1 fincan şekersiz yeşil çay

Öğle Yemeği: 90 gram haşlanmış tavuk ve yağsız mevsim salata

Akşam Yemeği: Doyana kadar haşlanmış sebze ve 1 kase yoğurt 3.GÜN Sabah: 1 su bardağı süt, 1 porsiyon meyve, 2 yemek kaşığı yulaf ve tarçın

Öğle Yemeği: 5 yemek kaşığı lor peyniri, mevsim yağsız salata

Akşam Yemeği: 6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği 4.GÜN Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir ve bol maydanoz ile yapılmış omlet

Öğle: 4 yemek kaşığı etli kabak yemeği ve 2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday

Akşam: 1 kase light yoğurt ve 1 adet orta boy armut

5.GÜN Sabah: 1 yumurta ve 50 gram mantar ile yapılmış mantarlı omlet

Öğle: 100 gram ızgara somon balığı ve bol salata

Akşam: 100 gram haşlanmış tavuk ve bol salata 6.GÜN Sabah: 2 yumurta, 2 dilim etimek ve 1 fincan şekersiz yeşil çay

Öğle: 6 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği ve 1 kase yoğurt

Akşam: 1 su bardağı kefir, 2 yemek kaşığı yulaf ve 1 porsiyon meyve blenderdan geçirilecek