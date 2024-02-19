10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 42'lik şarkıcı bu yöntemle 46 kiloya düştü! "Rüyamda yemek görmeye başladım...”

10 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN ÖRNEK LİSTE
1.GÜN
Sabah: 3-4 yemek kaşığı lor peyniri, bir dilim tam buğday ekmeği ve 1 fincan şekersiz yeşil çay
Öğle Yemeği: 8 yemek kaşığı susuz zeytinyağlı sebze yemeği
Akşam: 1 kase mercimek çorbası, bol salata ve 4 yemek kaşığı light yoğurt
2.GÜN
Sabah: 2 dilim etimek üzerine sürülen yağsız krem peynir ve 1 fincan şekersiz yeşil çay
Öğle Yemeği: 90 gram haşlanmış tavuk ve yağsız mevsim salata
Akşam Yemeği: Doyana kadar haşlanmış sebze ve 1 kase yoğurt
3.GÜN
Sabah: 1 su bardağı süt, 1 porsiyon meyve, 2 yemek kaşığı yulaf ve tarçın
Öğle Yemeği: 5 yemek kaşığı lor peyniri, mevsim yağsız salata
Akşam Yemeği: 6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği
4.GÜN
Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir ve bol maydanoz ile yapılmış omlet
Öğle: 4 yemek kaşığı etli kabak yemeği ve 2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
Akşam: 1 kase light yoğurt ve 1 adet orta boy armut
5.GÜN
Sabah: 1 yumurta ve 50 gram mantar ile yapılmış mantarlı omlet
Öğle: 100 gram ızgara somon balığı ve bol salata
Akşam: 100 gram haşlanmış tavuk ve bol salata
6.GÜN
Sabah: 2 yumurta, 2 dilim etimek ve 1 fincan şekersiz yeşil çay
Öğle: 6 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği ve 1 kase yoğurt
Akşam: 1 su bardağı kefir, 2 yemek kaşığı yulaf ve 1 porsiyon meyve blenderdan geçirilecek
7. GÜN
Sabah: 1 su bardağı süt, ½ muz ve 8 adet badem
Öğle: 100 gram et ve bol mevsim-yağsız salata
Akşam: 1 kase kremasız sebze çorbası ve 4 yemek kaşığı light yoğurt
🔴Sağlıklı bir kilo yönetimi için uzman bir beslenme uzmanı veya doktordan destek almak, kişiselleştirilmiş bir plan oluşturmak ve kilo kaybına dair sağlıklı ve sürdürülebilir hedeflere odaklanmak önemlidir. Ani kilo kaybı programlarına başlamadan önce bir uzmana danışmak, genel sağlık durumunu değerlendirmek ve uygun bir beslenme planı oluşturmak, uzun vadeli sağlığı korumak adına önemli bir adımdır.