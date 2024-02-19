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10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 42'lik şarkıcı bu yöntemle 46 kiloya düştü! "Rüyamda yemek görmeye başladım...”

Ünlü şarkıcı Simge Sağın,2022 yılında verdiği bir röportajda 42 yaşında olmasına rağmen sürdürdüğü etkileyici fiziksel formunu koruma sırlarını paylaştı. Sağın, uzman yardımıyla gerçekleştirdiği sıkı bir diyetle 10 günde 3 kilo verdiğini belirtti. İşte ünlü şarkıcının kilo kontrolü için uyguladığı diyet programının detayları...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 18:01 Güncelleme 19 Şubat 2024, 18:01
10 günde 3 kilo verdiren Simge Sağın diyeti! 42’lik şarkıcı bu yöntemle 46 kiloya düştü! Rüyamda yemek görmeye başladım...”

Simge Sağın, uzun zamandır sağlığına dikkat ettiğini belirterek, günlük yaşamında sağlıklı alışkanlıklara önem verdiğini açıkladı. Özellikle son dönemde klibi için verdiği kilolarla gündeme gelen Simge, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını vurgulayarak hayranlarını bilgilendiriyor.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 2022 yılında yaptığı dyet ile formuna kavuştu. Sağın, uzman yardımıyla gerçekleştirdiği sıkı bir diyetle "10 günde 3 kilo verdiğini belirtti.

Simge Sağın'ın o dönemde "Açlık hissiyle yaşıyorum. Artık rüyalarımda bile yemek görmeye başladım" dediği belirtiliyor.

10 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN ÖRNEK LİSTE

1.GÜN

Sabah: 3-4 yemek kaşığı lor peyniri, bir dilim tam buğday ekmeği ve 1 fincan şekersiz yeşil çay
Öğle Yemeği: 8 yemek kaşığı susuz zeytinyağlı sebze yemeği
Akşam: 1 kase mercimek çorbası, bol salata ve 4 yemek kaşığı light yoğurt

2.GÜN

Sabah: 2 dilim etimek üzerine sürülen yağsız krem peynir ve 1 fincan şekersiz yeşil çay
Öğle Yemeği: 90 gram haşlanmış tavuk ve yağsız mevsim salata
Akşam Yemeği: Doyana kadar haşlanmış sebze ve 1 kase yoğurt

3.GÜN

Sabah: 1 su bardağı süt, 1 porsiyon meyve, 2 yemek kaşığı yulaf ve tarçın
Öğle Yemeği: 5 yemek kaşığı lor peyniri, mevsim yağsız salata
Akşam Yemeği: 6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği

4.GÜN

Sabah: 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim peynir ve bol maydanoz ile yapılmış omlet
Öğle: 4 yemek kaşığı etli kabak yemeği ve 2 yemek kaşığı haşlanmış karabuğday
Akşam: 1 kase light yoğurt ve 1 adet orta boy armut

5.GÜN

Sabah: 1 yumurta ve 50 gram mantar ile yapılmış mantarlı omlet
Öğle: 100 gram ızgara somon balığı ve bol salata
Akşam: 100 gram haşlanmış tavuk ve bol salata

6.GÜN

Sabah: 2 yumurta, 2 dilim etimek ve 1 fincan şekersiz yeşil çay
Öğle: 6 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği ve 1 kase yoğurt
Akşam: 1 su bardağı kefir, 2 yemek kaşığı yulaf ve 1 porsiyon meyve blenderdan geçirilecek

7. GÜN

Sabah: 1 su bardağı süt, ½ muz ve 8 adet badem
Öğle: 100 gram et ve bol mevsim-yağsız salata
Akşam: 1 kase kremasız sebze çorbası ve 4 yemek kaşığı light yoğurt

🔴Sağlıklı bir kilo yönetimi için uzman bir beslenme uzmanı veya doktordan destek almak, kişiselleştirilmiş bir plan oluşturmak ve kilo kaybına dair sağlıklı ve sürdürülebilir hedeflere odaklanmak önemlidir. Ani kilo kaybı programlarına başlamadan önce bir uzmana danışmak, genel sağlık durumunu değerlendirmek ve uygun bir beslenme planı oluşturmak, uzun vadeli sağlığı korumak adına önemli bir adımdır.

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