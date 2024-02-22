İlk ayrılık haberi tez geldi; Bahar dizisinde başrol değişikliği kararı!

Ancak Bahar'ın bu kutlamada yaptığı konuşma ve sonrasındaki değişim, Timur ve Nevra'yı oldukça tedirgin eder. Bahar'ın aklından geçenleri ve planladıklarını kimse tahmin edemez. Hayatına dair alacağı büyük kararla, tüm dengeleri altüst etmeye hazırdır. Bu süreçte Bahar'ın en büyük destekçisi Evren (Buğra Gülsoy) olacaktır.