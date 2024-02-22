Gözyaşları oluk oluk akacak! Kızılcık Şerbeti’nde hüngür hüngür ağlatacak ayrılık kararı!

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Ömer, uzun süredir izleyiciyi üzen bir hastalıkla mücadele ediyor. Bu mücadele Kıvılcım ile olan ilişkisini de etkileyerek dramatik anlara neden oluyor.

İzleyiciler Ömer'in hastalığının ilerleyişi ve sonucunu merakla beklerken son gelen iddialar Ömer'in diziden ayrılacağı yönünde.

TRAJİK BİR VEDA MI YAKLAŞIYOR? Edinilen bilgilere göre Ömer karakteri ilerleyen bölümlerde trajik bir şekilde hayatını kaybedecek ve diziden ayrılacak. Bu durum, Kızılcık Şerbeti'nin hayranlarını derinden üzecek gibi görünüyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Dizinin son bölümünde Ömer, Kıvılcım'ı geri kazanmak için çabalarken Fatih ve Doğa'nın resmi olarak boşanması gerçekleşti. Alev ve Abdullah'ın ilişkisi de sona erdi. Umut'un dolandırıcılıktan tutuklanması ise Nursema'yı yıktı.