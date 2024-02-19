Ünlü şarkıcı Işın Karaca, 2017 yılında göz kamaştıran bir dönüşüm geçirerek adından sıkça söz ettirdi. 4 ay gibi kısa bir sürede 32 kilo veren Karaca'nın zayıflama sırrı merak konusu oldu. İşte, Işın Karaca'nın uyguladığı özel diyet programı...

Kızı Sasha Mia'nın doğumundan sonra aldığı kilolardan kurtulmak isteyen sanatçı, tüp mide ameliyatı ile 105 kilodan 65'e inerek bambaşka bir görünüme büründü. Mide ameliyatı sonrasında özel bir diyet programı uygulayan Karaca, bu süreçte gösterdiği kararlılıkla hızlı bir şekilde kilo vererek fit bir vücuda sahip oldu. Ayrıca, verdiği kiloları geri almamak için de özel bir diyet programına sadık kaldı.