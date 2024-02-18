1 yıl evli kaldı! Hülya Avşar’ın ilk eşi bakın kim çıktı! Tacının elinden alınmasına neden olmuştu! Meğer Kaya Çilingiroğlu’ndan önce…

1983'te Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar'ın tacı o dönem çıkan evlilik haberlerinin ardından geri alındı. Bu olay Avşar kızının dönüm noktası oldu ve ünlü isme oyunculuk teklifleri yağmaya başladı. Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ve sunuculuğu da ekleyen Avşar, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Avşar'ın ilk eşi ise merak konusu oldu. Bakın Hülya Avşar'ın tacının geri alınmasına neden olan eski eşi kimmiş...
1983'te Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Hülya Avşar, yarışmanın ertesi günü evliliği ve boşanması bir gazetede yazılınca yarışmanın kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle tacını kaybetti.
Bu olay Hülya Avşar'ın hayatında dönüm noktası oldu ve ünlü isme oyunculuk teklifleri yağmaya başladı.
Oyunculukla başladığı kariyerine şarkıcılık ve sunuculuğu da ekleyen Avşar Kızı, hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.