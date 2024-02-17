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Yeşilçam'ın usta ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden olan ve Kapıcılar Kralı filmiyle geniş kitlelerce tanınan usta oyuncu Sevda Ferdağ bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 81 yaşındaki usta oyuncu son zamanlarında ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 14:47 Güncelleme 17 Şubat 2024, 15:23
Yeşilçam’ın usta ismi Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Usta oyuncu Sevda Ferdağ sabah saatlerinde Cihangir'deki evinde vefat etti. 81 yıllık yaşam serüveninde Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Ferdağ, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

SEVDA FERDAĞ KİMDİR?

1942 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Sevda Ferdağ, sanat hayatına adımını 1958 yılında 'O Günden Sonra' filmiyle attı. Ancak bu filmin beklenen başarıyı getirmemesi üzerine Ferdağ, kariyerine Almanya'da devam etme kararı aldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ VE SİNEMADAKİ YÜKSELİŞİ

Ablasının ısrarları üzerine 1963 yılında Türkiye'ye geri dönen Ferdağ, 'Azrailin Habercisi' filmiyle oyunculuğa geri döndü. Bu filmle dikkatleri üzerine çeken Ferdağ, ardından gelen yıllarda Türk sinemasının en gözde isimlerinden biri haline geldi.

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FİLMOGRAFİSİ VE SANATÇI KİŞİLİĞİ

2009 yılına kadar süren kariyeri boyunca yaklaşık 150 filmde rol alan Ferdağ, özellikle Yeşilçam döneminin en çok sevilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Rol aldığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Ferdağ, sanatçı kişiliği ve özgün oyunculuğuyla da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

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