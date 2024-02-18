10 yıl dile kolay! Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşine bakın hayran bıraktı! 2 çocuğunun annesiyle meğer lisede...

1 Güldür Güldür Show adlı programda İbrahim karakterini canlandıran Onur Atilla, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Bir yılda 45 kiloya veda eden Atilla, sonunda konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlattı.

2 Fazla kilolarını mide küçültme ameliyatı sayesinde verdiğini ama beslenme alışkanlığını da değiştirip spor yaptığını ifade eden oyuncunun son haline beğeni yağdı.