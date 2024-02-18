10 yıl dile kolay! Onur Atilla’nın sır gibi sakladığı eşine bakın hayran bıraktı! 2 çocuğunun annesiyle meğer lisede...

Güldür Güldür programında İbrahim karakterini canlandıran Onur Atilla, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 1 yılda tam 45 kilo veren ve zayıflama sırrını takipçileriyle paylaşan Atilla, uzun süre gündem oldu. Ünlü oyuncu şimdi ise eşiyle adından söz ettirdi. Onur Atilla'nın 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesini görenler hayran kaldı. İşte Onur Atilla'nın gözünden sakındığı eşi...
Güldür Güldür Show adlı programda İbrahim karakterini canlandıran Onur Atilla, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Bir yılda 45 kiloya veda eden Atilla, sonunda konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve zayıflama sürecini tüm detaylarıyla anlattı.
Fazla kilolarını mide küçültme ameliyatı sayesinde verdiğini ama beslenme alışkanlığını da değiştirip spor yaptığını ifade eden oyuncunun son haline beğeni yağdı.
Değişimiyle uzun süre gündem olan Onur Atilla bu kez sır gibi sakladığı eşiyle adından söz ettirdi.