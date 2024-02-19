4 yıllık aşkta mutlu son! Tolga Sarıtaş evleniyor! Tarih belli oldu! İşte müstakbel eşi...

Güneşin Kızları, Söz, Baba, Muhteşem Yüzyıl, Arıza gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Sarıtaş'ın 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenildi. Bir röportajında evlilik sinyali veren Sarıtaş'ın düğün tarihi de belli oldu. İşte Tolga Sarıtaş'ın müstakbel eşi ve düğün tarihi...
Güneşin Kızları, Söz, Muhteşem Yüzyıl, Arıza gibi yapımlarda rol alan Tolga Sarıtaş, son olarak Baba dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü oyuncunun cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.
Sarıtaş'ın 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik kararı aldığı öğrenildi. Hürriyet'te yer alan habere göre; Tolga Sarıtaş'ın 4 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisine Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi yaptığı ortaya çıktı.