2 yıl aynı yastığa baş koydular! Survivor Sercan Yıldırım’ın ilk görüşte aşık olduğu eski eşi bakın kim çıktı!

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Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Tabi aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, sene iki yıllık eşinden boşanmıştı.