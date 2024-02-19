2 yıl aynı yastığa baş koydular! Survivor Sercan Yıldırım’ın ilk görüşte aşık olduğu eski eşi bakın kim çıktı!

Survivor All Star 2024'te yarışan Sercan Yıldırım, yayınlanan son bölümlerle birlikte gündeme geldi. Eski futbolcu Yıldırım'ın hayatı da merak edildi. Aşk defteri bir hayli kabarık olan ünlü ismin özellikle eski eşi merak konusu oldu. Sercan Yıldırım'ın ilk görüşte aşık olduğu ve 2 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi bakın kim çıktı.
Survivor 2020'ye aşklarıyla damga vuran futbolcu Sercan Yıldırım'ın, yarışmadaki arkadaşı Aycan Yanaç ile aşk yaşadığı iddiası günlerce gündemden düşmemişti.
Yıldırım ise "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok" açıklamasını yapmıştı. Tabi aynı yıl yine Nisa Bölükbaşı'ya olan aşkıyla da çok konuşulan Sercan Yıldırım, sene iki yıllık eşinden boşanmıştı.
Yıldırım, boşanma haberini ise şöyle duyurdu: "Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılmış bulunmaktayız. Konu ile alakalı hassasiyetinizi diler, kararımıza ve gizliliğimize saygı göstermenizi rica ederim..."