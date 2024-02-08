30 günde 36 bedene düşüren diyet programı! Uykudayken bile kalça ve göbek yağlarını parça pinçik ediyor

Kilo verme sürecini hızlandırmak ve metabolizmayı aktif tutmak için uyurken uygulayabileceğiniz bazı etkili yöntemler bulunmaktadır. İşte size ödemleri atmanıza ve yağ yakımınıza destek olacak bazı tavsiyeler...

AKŞAM YEMEĞİNİ ATLAMAYIN, SAATİNE DİKKAT EDİN

Akşam yemeğini atlamak yerine, en az 2 saat önce hafif yiyecekler tüketmeye özen gösterin. İdeal olarak, akşam yemeği saatleri 17.00 ile 19.00 arasında olmalıdır. Ağır yemeklerden kaçının ve yatmadan önce hafif bir yürüyüş yaparak metabolizmanızı canlı tutun.