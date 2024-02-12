Yalı Çapkını’na veda edip ters köşe yaptı: O diziye fırtınalar estirecek transfer!

Doğukan Polat, 2009 yılından bu yana televizyon dizileri ve sinema filmlerinde çeşitli rollerde başarılı performans sergileyerek izleyicilerin beğenisini kazanmış bir isim. Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Söz" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Polat, "Sefirin Kızı" dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edindi.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu, Ahmet Yenilmez, Hakan Karsak, ve Seray Gözler gibi deneyimli isimler de yer alıyor. "Hayat fena halde futbola benzer" sloganıyla dikkat çeken "Bir Sevdadır" dizisi, izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanıyor.