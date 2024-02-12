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Yalı Çapkını'na veda edip ters köşe yaptı: O diziye fırtınalar estirecek transfer!

Ünlü oyuncu, Cuma akşamları Star TV'de yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Yalı Çapkını" dizisindeki etkileyici performansıyla gönülleri fethetmişti. Ancak, dizinin ilk sezonunda canlandırdığı karakterle veda etmiş olması, hayranlarında bir boşluk yaratmıştı. Fakat, bu boşluğu dolduracak yeni bir projeyle dönüş yapacağı haberleri, heyecanla karşılanıyordu. Şimdi ise merakla beklenen yeni dizi belli oldu.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:46 Güncelleme 12 Şubat 2024, 09:46
Yalı Çapkını’na veda edip ters köşe yaptı: O diziye fırtınalar estirecek transfer!

Ünlü oyuncu Cuma akşamları Star TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ilk sezonunda canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Doğukan Polat, Yalı Çapkını dizisindeki Fuat karakterinin ölümüyle birlikte izleyicilerle vedalaştı. Ancak hayranları, Polat'ın yakında TRT1 ekranında başlayacak olan "Bir Sevdadır" adlı dizide tekrar kamera karşısına geçeceği haberini büyük bir sevinçle karşıladı.

Dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşırken, geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan "Bir Sevdadır" dizisinde Doğukan Polat, "Ünal" karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Bu yeni karakterle ilgili merak uyandıran detaylar, dizinin yayınlanmaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak.

Doğukan Polat, 2009 yılından bu yana televizyon dizileri ve sinema filmlerinde çeşitli rollerde başarılı performans sergileyerek izleyicilerin beğenisini kazanmış bir isim. Özellikle "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Söz" gibi dizilerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Polat, "Sefirin Kızı" dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edindi.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Mert Daymaz, Sinem Uslu, Sinan Tuzcu, Ahmet Yenilmez, Hakan Karsak, ve Seray Gözler gibi deneyimli isimler de yer alıyor. "Hayat fena halde futbola benzer" sloganıyla dikkat çeken "Bir Sevdadır" dizisi, izleyicilere heyecanlı anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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