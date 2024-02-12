Yalı Çapkını’na veda edip ters köşe yaptı: O diziye fırtınalar estirecek transfer!

Ünlü oyuncu Cuma akşamları Star TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen "Yalı Çapkını" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ilk sezonunda canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken başarılı ismin yeni dizisi belli oldu. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Doğukan Polat, Yalı Çapkını dizisindeki Fuat karakterinin ölümüyle birlikte izleyicilerle vedalaştı. Ancak hayranları, Polat'ın yakında TRT1 ekranında başlayacak olan "Bir Sevdadır" adlı dizide tekrar kamera karşısına geçeceği haberini büyük bir sevinçle karşıladı.