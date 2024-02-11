50’lik Şevval Sam’ın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Ünlü sanatçıyı herkes Karadenizli sanıyordu meğer...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın hayatı sık sık merak ediliyor. Özellikle internet kullanıcıları, "Şevval Sam aslen nereli?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ünlü sanatçının memleketi...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın hayatı sık sık merak ediliyor. Özellikle internet kullanıcıları, "Şevval Sam aslen nereli?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ünlü sanatçının memleketi...
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Şevval Sam, annesi Leman Sam gibi müzikle iç içe büyüdü. Babası Selim Sam'ın da bir müzisyen olması, Şevval Sam'ın sanat kariyerine olan tutkusunu şekillendiren önemli etkenlerden biri oldu.
1993-1999 yılları arasında ünlü futbolcu Metin Tekin ile evli kalan Şevval Sam, bu evlilikten Tarık Emir adında bir oğlu dünyaya getirdi. Ancak çift, 1999 yılında ayrıldı.
Oyunculuk kariyerinde Süper Baba, Feride, Aşkın Dağlarda Gezer, Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı gibi önemli projelerde yer alan Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, Yalı çapjkınıdizisindeki performansıyla dikkat çekiyor.
Genellikle Karadeniz müziğiyle anılan sanatçının memleketini duyanlar kulaklarına inanamıyor.
Şevval Sam'ın İstanbullu olduğu biliniyor. Ünlü sanatçının annesi Leman Sam Rumeli kökenli bir ailenin çocuğudur. Babası Selim Sam'ı ise Ankaralı olduğu biliniyor.