50’lik Şevval Sam’ın memleketini duyan şaşıp kalıyor! Ünlü sanatçıyı herkes Karadenizli sanıyordu meğer...

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Şevval Sam, annesi Leman Sam gibi müzikle iç içe büyüdü. Babası Selim Sam'ın da bir müzisyen olması, Şevval Sam'ın sanat kariyerine olan tutkusunu şekillendiren önemli etkenlerden biri oldu.