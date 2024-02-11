SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Edebiyat camiasının acı günü! Yazar Füruzan 91 yaşında vefat etti!

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Füruzan’dan acı haber geldi. Yazar Firuzan, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefat haberini ise şair Elif Sofya duyurdu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 14:28 Güncelleme 11 Şubat 2024, 14:28
Edebiyat camiasının acı günü! Yazar Füruzan 91 yaşında vefat etti!

İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı 47'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanan yazar Füruzan 91 yaşında hayata veda etti.

Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar Füruzan'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Füruzan'ın yaşamını kaybettiği haberini sosyal medya aracılığıyla şair Elif Sofya duyurdu. Ünlü yazarın bir fotoğrafını paylaşan Sofya "Füruzan sonsuzluğa gitti" ifadelerini kullandı.

FÜRUZAN KİMDİR?
1932'de İstanbul'da doğan Füruzan'ın, tam adı Feruze Çerçi'dir. Karikatürist Turhan Selçuk'la evlendikten (1958) sonra bir süre Füruzan Selçuk imzasını kullandı. Füruzan, yazarımız Aslı Selçuk'un da annesi.

Değişik semt okullarında okuduktan sonra Yalova Demir Köyü İlkokulu'nu bitirdi (1946). Orta öğrenimini yarıda bırakarak kısa bir süre tiyatro oyunculuğu yaptı. Daha sonra kendini tümüyle edebiyat çalışmalarına verdi.

Daha çok gözleme dayalı gerçekçi bir anlayışı benimseyen Füruzan, ilk hikâyelerini Seçilmiş Hikâyeler, Türk Dili, Pazar Postası (1956-58); ustalık dönemi ürünlerini Dost, Papirüs, Yeni Dergi (1964-72) dergilerinde yayımladı.

İlk hikâye kitabı Parasız Yatılı ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, ilk romanı 47'liler ile de 1975 Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazandı.

Parasız Yatılı adlı eseri sinemaya uyarlandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar
AK Partili Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler! Kaçışan insanlar, arabaların arasına saklanan çocuk...
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez yüzde 10’u geçti! Başkan Erdoğan 3 çocuk demişti Atatürk’ün en az 6 çocuk dediği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Fenerbahçe hedefe kilitlendi! İsmail Kartal 11’ini belirledi
Pentagon’da bir gün! SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde Gabar müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu
SON DAKİKA