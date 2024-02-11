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Safiye Soyman’dan Dilber dansı! “Ay tatilde coştum” Seda Sayan’ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel’den: Maşallah ablam...

Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve Seda Sayan ile dostluğuyla da sık sık adından söz ettiren Safiye Soyman, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kar tatilinde çektiği dans videosunu yayınladı. "Dilber dansını benden öğrenin" diyen Safiye Soyma'a ilk yorum ise Erkal Sonel'den geldi. İşte Safiye Soyman'ın sosyal medyayı ikiye bölen Dilber dansı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 17:09 Güncelleme 11 Şubat 2024, 17:18
Safiye Soyman’dan Dilber dansı! “Ay tatilde coştum” Seda Sayan’ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel’den: Maşallah ablam... 1

Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren Safiye Soyman, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Safiye Soyman’dan Dilber dansı! “Ay tatilde coştum” Seda Sayan’ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel’den: Maşallah ablam...
Safiye Soyman'dan Dilber dansı! "Ay tatilde coştum" Seda Sayan'ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel'den: Maşallah ablam...

Safiye Soyman’dan Dilber dansı! “Ay tatilde coştum” Seda Sayan’ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel’den: Maşallah ablam... 2

Soyman, meslektaşı Seda Sayan ile kurduğu sıkı dostlukla da her dönem magazin manşetlerini süsledi.

Safiye Soyman’dan Dilber dansı! “Ay tatilde coştum” Seda Sayan’ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel’den: Maşallah ablam... 3

Ünlü şarkıcı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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