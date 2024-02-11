Safiye Soyman’dan Dilber dansı! “Ay tatilde coştum” Seda Sayan’ın sıkı dostuna ilk yorum Erkal Sonel’den: Maşallah ablam...

Faik Öztürk ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve Seda Sayan ile dostluğuyla da sık sık adından söz ettiren Safiye Soyman, sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, kar tatilinde çektiği dans videosunu yayınladı. "Dilber dansını benden öğrenin" diyen Safiye Soyma'a ilk yorum ise Erkal Sonel'den geldi. İşte Safiye Soyman'ın sosyal medyayı ikiye bölen Dilber dansı...