Başrolde Celil Nalçakan var! Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ‘Ahmet’in Türküsü’ filminin vizyon tarihi belli oldu!

Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan, başrollerini Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler'in paylaştığı Ahmet'in Türküsü filminin vizyon tarihi belli oldu.
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan, başrollerini Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler'in paylaştığı Ahmet'in Türküsü filminin vizyon tarihi belli oldu.
Merakla beklenen film, 1 Mart 2024'te vizyona girecek.
Sanatçının hayatının dönüm noktalarını anlatacak olan filmde, 'Kimler Ahmet Kaya'yı hedef aldı?', 'Neden Ahmet Kaya?', 'Ahmet Kaya Paris'te neler yaşadı?', 'Ahmet Kaya vatan hasreti çekerken başka hangi acıları yaşadı?' gibi pek çok sorunun cevabı yer alacak.
Nalçakan'a Ezgi Şenler'in eşlik ettiği, Kudret Sabancı'nın yönetmenliğini üstlendiği film; Kaya'nın sanatıyla insanları nasıl etkilediğini ve toplumsal duyarlılığı nasıl şekillendirdiğini de gözler önüne serecek.