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Demet Akalın bu yöntemle cayır cayır yağ yaktı: Canan Karatay'ın dediğini bir bir uyguladı 7 kilo verdi!

Sosyal medya fenomeni ve ünlü sanatçı Demet Akalın, son açıklamaları ve sadece sanatıyla değil aynı zamanda verdiği kilolarla da gündeme geldi. 51 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Akalın'ın zayıflama sırrı merak konusu oldu. Demet Akalın, zayıflama sürecini geçtiğimiz bahar döneminde başlatmıştır. Bu dönemde bir diyet programına başlamış ve sonuçta 7 kilo kaybetmeyi başarmıştır. Baharın gelmesiyle birlikte daha hafif ve sağlıklı beslenmeye yönelen Akalın, bu süreçte dikkatli bir diyet uyguladı. İşte Demet Akalın'ın 7 kilo nasıl verdiği hakkında bilgiler.

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Giriş Tarihi 31 Ocak 2024, 09:11 Güncelleme 31 Ocak 2024, 09:11
Demet Akalın bu yöntemle cayır cayır yağ yaktı: Canan Karatay’ın dediğini bir bir uyguladı 7 kilo verdi!

Ünlü sanatçının zayıflama sırrı, özellikle bahar döneminde başladığı ve hızlı sonuçlar aldığı bir diyet programına dayanıyor. Akalın, bu diyetle birlikte fit görünümünü koruyarak sevenlerini şaşırtmayı başardı. İşte Demet Akaln'ın zayıflık sırrı...

"YOĞUN TEMPO ÇALIŞTIK"

Akalın 2023 yılının bahar döneminde yaptığı bir paylaşımda "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlar beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim" dedi.

31 KİLO VERDİ

Akalın kızının doğumundan sonra aldığı 31 kiloyu en çabuk şekilde vermek için bu şok diyeti uyguladı. Çok konuşulan bu diyeti 2021 yılında sosyal medya hesabından da duyurmuştu.

YUMURTA DİYETİ NASIL YAPILIR?

SABAH

Sahanda kırılmış 2 adet yumurta ve yarım demet limon sıkılmış tere otu veya maydanoz tüketilebilir.

ARA ÖĞÜN

2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.

ÖĞLE

2 adet yumurtadan yapılmış menemen ve portakal suyu.

ARA ÖĞÜN

2 adet kuru üzüm, 3 adet çiğ badem ve 1 adet haşlanmış yumurta.

AKŞAM

2 adet haşlanmış yumurta ufak ufak kesilir. Üzerine süzme yoğurt dökülür. Akabinde baharat eklenir ve yanında da şekersiz çay veya filtre kahve tüketilir.

UYARI: Uzmanlar, düşük kalorili, besin gruplarından eksik ve kısa süreli diyetlerin genellikle sürdürülebilir kilo kaybına yol açmadığını, aksine tam tersi etkiye neden olduğunu belirtiyor. Bu nedenle diyeti uygulamadan önce mutlaka alanında uzman birine danışmanız önerilir.

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