Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’dan bikinili paylaşım! En doğal haliyle yayınladı! Sosyal medya onu konuştu

Yaprak Dökümü ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, son olarak Ömer'de canlandırdığı Gamze karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Yaprak Dökümü ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır, son olarak Ömer'de canlandırdığı Gamze karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan ve müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu, yaz aylarına ait bir karesini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Soğuk havalara inat yaz tatilinden bir paylaşımda bulunan Bahadır, bikinili pozunu takipçileriyle paylaştı.
En doğal haliyle kamera karşısına geçen oyuncu için "Gökçe yazı özledi" yorumu yapıldı.
Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
İşte Gökçe Bahadır'ın o paylaşımı...