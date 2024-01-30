Ömer’in Gamze’si Gökçe Bahadır’dan bikinili paylaşım! En doğal haliyle yayınladı! Sosyal medya onu konuştu

Yaprak Dökümü ve Hayat Bilgisi dizileriyle hafızalara kazınan Gökçe Bahadır , son olarak Ömer'de canlandırdığı Gamze karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan ve müzisyen Emir Ersoy ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.