50’lik Songül Karlı çay bardağı gibi vücudunu buna borçlu! Göğüs estetiğini itiraf etmişti! Meğer ünlü sanatçının sırrı...

Sosyal medya hesapları üzerinden sıkça paylaşımlar yapan Songül Karlı, hayranlarını estetik değişimi ve sağlıklı yaşam tarzıyla etkilemeye devam ediyor.
Sosyal medya hesapları üzerinden sıkça paylaşımlar yapan Songül Karlı, hayranlarını estetik değişimi ve sağlıklı yaşam tarzıyla etkilemeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldıktan sonra estetik operasyonlarla yeniden gündeme geldi. Operasyonlarının yanı sıra sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çeken Karlı, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı içeriklerle hayranlarını etkilemeye devam ediyor.
Son dönemde estetik müdahalelere başvuran Karlı, değişimini sadece estetik operasyonlara bağlamayarak, sağlıklı beslenme ve düzenli spor programlarıyla formunu koruma çabasını da vurguluyor.
Sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşımlar yapan Karlı, hayranlarına estetik değişimi ve sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili ipuçları veriyor.
Ancak, ünlü ismin sosyal medya paylaşımları takipçilerini ikiye böldü. Estetik müdahalelerin dozunu aşanlar, Karlı'nın değişimini eleştirirken, diğer bir grup ise şarkıcının güzellik ve formunu övgü dolu yorumlarla destekliyor.
FORMUNUN SIRRI PİLATES VE YOGA!
Songül Karlı aylar önce yaptığı bir paylaşımda fit görünümü, yoga ve pilatese bağladığını belirtiyor. Ünlü şarkıcı, formunu estetik müdahale olmadan doğal yollarla koruduğunu ve sağlıklı yaşam tarzına borçlu olduğunu vurguluyor.
Sosyal medya hesaplarındaki spor ve sağlıklı yaşam paylaşımları, takipçileri tarafından geniş bir ilgiyle takip ediliyor. Ünlü şarkıcı ve televizyon sunucusu, daha önce göğüs itirafıyla dikkat çekmiş ve doğal güzelliğinden vazgeçerek estetik operasyonlara başvurmuştu.
"KENDİ GÖĞÜSLERİM DOĞAL VE İYİYDİ"
Karlı geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada "Elbiselere giremiyordum. Ben çok küçük göğüs seven biri de değilim ama mecburum ekranda güzel durmak için. Elbiselerde güzel durmak için mecburen yaptırdım. Ama şimdi pişmanım. Çünkü kendi göğüslerim doğal ve iyiydi" şeklindeki açıklamalarıyla estetik operasyon kararının arkasındaki sebepleri paylaşmıştı.