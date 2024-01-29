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Metin Şentürk’ten kötü haber! Evde talihsiz kaza geçirdi! Son hali ve sağlık durumunu paylaştı!

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Evde talihsiz bir kaza geçiren Şentürk, alçılı ayağıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Şentürk, “Sizleriniz duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım” dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 16:53 Güncelleme 29 Ocak 2024, 17:25
Metin Şentürk’ten kötü haber! Evde talihsiz kaza geçirdi! Son hali ve sağlık durumunu paylaştı!

57 yaşındaki şarkıcı Metin Şentürk, evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını çatlattı.

Talihsiz bir kaza geçiren şarkıcı, sosyal medyada yayınladığı bir video ile son halini ve sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

Geçirdiği kaza sonrası ayağının çatladığını duyuran şarkıcı Metin Şentürk, "Sizlerin duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım" dedi.

Ayağı alçıya alınan Şentürk, kazayla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü isim, altına şu notu düştü:

"Kıymetli dostlarım, geçirdiğim küçük kazanın neticesinde ayağımda küçük bir çatlak oluştu. Sizleriniz duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım.

Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var; yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum."

İşte o paylaşım...

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