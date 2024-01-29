Metin Şentürk’ten kötü haber! Evde talihsiz kaza geçirdi! Son hali ve sağlık durumunu paylaştı!

Ayağı alçıya alınan Şentürk, kazayla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan ünlü isim, altına şu notu düştü:

"Kıymetli dostlarım, geçirdiğim küçük kazanın neticesinde ayağımda küçük bir çatlak oluştu. Sizleriniz duaları ve yüce Allah'ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım.

Bu kaza vesilesi sizinle paylaşmak istediğim önemli bir konu var; yalnızca bakış açımızı değiştirerek başımıza gelen kötü şeylerin üstesinden gelebilir, sıkıntıları da eğlenceye çevirebiliriz. Hepinizi muhabbetle kucaklıyorum."

İşte o paylaşım...