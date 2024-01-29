Kobra Murat evinin kapılarını açtı ama ne açmak! Sağı solu önü arkası altın kaplama "Altınlarımı koyacak yer kalmadı"

Kobra Murat'ı bilmeyen yok. Kendisi Roman dünyasının en beğenilen modacılarından biri olarak başladığı bu yolda müzikle kariyerine devam etmeyi tercih etti. Sıradışı imajı, dansları ve şarkıları bir yana Kobra Murat geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla boğuşmuş, bağırsağı çatlayınca soluğu apar topar hastanede almıştı. Kötü günleri geride bırak Murat evinin kapılarını açtı ama ne açmak!
'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Caner Toygar'ın Youtube'da yayınlanan programında "2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var. Karım diyor ki 'artık altın yaptırma Murat, kasalar almıyor.' Karımın üstüne, benim üstüme paralar var, çocuklarımın üstüne paralar var. 18 tane evim, 4 tane yazlığım var. Ama hepsi alın teri" diyerek gündem olmuştu.
Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler 18 kilo altını olduğunu ve çocuklarına ev araba aldığını açıklayarak "Hayatta altın bozdurmayız. Sıkışırsak belki ama... Bize küflü altınlı derler..." demişti.
Geçtiğimiz günlerde de sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti şarkıcı. Bağırsağı çatlayan Divandiler, herkesten helallik istemişti.