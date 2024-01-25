İrem Sak'ı 53 kiloya düşüren plazma diyeti! 37'lik oyuncunun formda kalma sırrı! "Plazma diyetine başladım..."

Ekranlarda daha çekici ve formda görünmek isteyen birçok ünlü isim, plazma diyetini tercih ediyor. İrem Sak gibi ünlüler, diyetin sağladığı avantajlarla kilo kontrolünü sağlamaya çalışıyor. İşte plazma diyeti hakkında merak edilenler...

"YEMEDEN DURAMIYORUM" İrem Sak 2017 yılında verdiği bir röportajda "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.