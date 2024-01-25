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İrem Sak'ı 53 kiloya düşüren plazma diyeti! 37'lik oyuncunun formda kalma sırrı! "Plazma diyetine başladım..."

Ünlü oyuncu İrem Sak da plazma diyetini tercih eden isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. 2017 yılında verdiği bir özel röportajda, Sak, ekranlarda daha fit ve sağlıklı bir görünüş elde etmek adına plazma diyetini denediğini açıklamıştı. Bu beslenme planının, kendisine enerji verdiğini ve istediği formu elde etmesine yardımcı olduğunu belirten Sak, deneyimlerini hayranlarıyla paylaşmıştı. İşte plazma diyeti hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 23:27 Güncelleme 25 Ocak 2024, 23:27
İrem Sak’ı 53 kiloya düşüren plazma diyeti! 37’lik oyuncunun formda kalma sırrı! Plazma diyetine başladım...

Ekranlarda daha çekici ve formda görünmek isteyen birçok ünlü isim, plazma diyetini tercih ediyor. İrem Sak gibi ünlüler, diyetin sağladığı avantajlarla kilo kontrolünü sağlamaya çalışıyor. İşte plazma diyeti hakkında merak edilenler...

"YEMEDEN DURAMIYORUM"

İrem Sak 2017 yılında verdiği bir röportajda "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.

PLAZMA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ünlüler arasında popüler hale gelen "Plazma Diyeti", ekranlarda daha fit ve çekici görünmek isteyenler arasında büyük ilgi görüyor. Düşük karbonhidrat içeriğiyle bilinen bu diyet, şekerli gıdaları ve ekmekteki karbonhidratları sınırlayarak kilo verme sürecini hızlandırıyor.

PLAZMA DİYETİ ÖRNEK LİSTE

SABAH:

Badem sütü, muz, ve çiğ badem ile hazırlanmış yulaf ezmesi

ARA ÖĞÜN:

3 tam ceviz ya da üzerine tarçın serpilmiş bir orta boy elma

ÖĞLE YEMEĞİ:

Haşlanmış taze sebze yanına fırında tavuk ya da
Bulgur pilavı ve Salata

ARA ÖĞÜN:

1 kase kaymağı alınmış yoğurt

AKŞAM YEMEĞİ:

Izgara balık ya da Izgara tavuk yanında bol yeşillikli salata

NOT: Herkesin vücut yapısı farklıdır, bu nedenle diyet programları bireyler arasında farklı sonuçlar verebilir. Bu nedenle diyeti uygulamadan önce alanında uzman bir doktora danışmanız önerilir.

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