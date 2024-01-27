Dipdiri cildinin sırrı! "Düzenli olarak tüketiyorum..." Çağla Şıkel 43 yaşına rağmen böyle genç kalıyor!

HAFİF MAKYAJ: Şıkel, cildinde ağır makyaj yapmaktan kaçınıyor. Doğal ve hafif makyaj tercihi, cildin nefes almasına ve doğal güzelliklerinin öne çıkmasına yardımcı oluyor.

SAĞLIKLI BESLENME: Bol su tüketimi ve yeşil sebze-meyve ağırlıklı beslenme Çağla Şıkel'in güzellik sırları arasında yer alıyor. Sağlıklı bir diyetin cildin genç ve parlak kalmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

SPOR: Haftada üç gün spor yaparak hem fiziksel sağlığını koruyan hem de cildinin genç ve diri kalmasına destek olan Çağla Şıkel, düzenli egzersizin önemine vurgu yapıyor.

KELLE PAÇA ÇORBASI: Her gün kelle paça içerek doğal kolajen alımını sağlayan Şıkel, bu besinin cildin esnekliğini korumasına ve hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

ERKEN UYKU VE UYANMA: Erken yatıp erken kalkma alışkanlığı, vücudun dinlenmesine ve cildin yenilenmesine yardımcı oluyor.