PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Dipdiri cildinin sırrı! "Düzenli olarak tüketiyorum..." Çağla Şıkel 43 yaşına rağmen böyle genç kalıyor!

Çağla Şıkel, cildinin genç ve taze görünümünü korumasının sırrını açıkladı. Kendi güzellik rutininde önemli bir yere sahip olan ve düzenli olarak tükettiği özel bir çorbanın, cildinin sarkmamasında ve genç görünümünü muhafaza etmesinde etkili olduğunu belirtti. Çağla Şıkel, bu çorbanın içeriğindeki özel besinlerin cildin elastikiyetini artırdığını ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiğini ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ocak 2024, 09:22 Güncelleme 27 Ocak 2024, 09:22
Dipdiri cildinin sırrı! Düzenli olarak tüketiyorum... Çağla Şıkel 43 yaşına rağmen böyle genç kalıyor!

Çağla Şıkel, kusursuz güzelliğiyle dikkat çekiyor ve birçok hayranının merak ettiği güzellik sırlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü mankenin geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajla sık sık gündeme geliyor. Şıkel'in cildinin sıkılığını korumasının sırrı, günlük yaşamında tükettiği özel bir çorbada yatıyor. İşte ünlü mankenin sırrı o çorba...

"DÜZENLİ OLARAK TÜKETİYORUM"

Güzellik rutinini takipçileriyle paylaşan Şıkel, uzun süreli cildinin sarkmamasının sırrını kelle paça çorbasına bağladı. Sağlıklı beslenmeye önem veren Şıkel, bu geleneksel Türk çorbasının cildin elastikiyetini korumasına katkı sağladığını belirtti. Takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşımda bulunan Şıkel 2018 yılında verdiği bir röportajda "Doğal yöntemlerle cildinizi desteklemek önemli. Ben de kelle paça çorbasını düzenli olarak tüketiyorum ve cildimin bu sayede sıkı kalmasına yardımcı oluyorum." dedi.

GÜNLÜK TEMİZLİK VE BAKIM: Her sabah yüzünü derinlemesine temizleyen Çağla Şıkel, gece yapılan temizlik sonrasında tonik ve nem dengeleyici serum kullanarak cildini bakıma alıyor.

BUZLA MASAJ: Haftada en az iki kez yüzüne buzla masaj yaparak cildini canlandıran Şıkel, bu yöntemin cildin sıkı ve genç görünmesine katkı sağladığını belirtiyor.

SAĞLIKLI BESLENME: Bol su tüketimi ve yeşil sebze-meyve ağırlıklı beslenme Çağla Şıkel'in güzellik sırları arasında yer alıyor. Sağlıklı bir diyetin cildin genç ve parlak kalmasında önemli bir rol oynadığını vurguluyor.

HAFİF MAKYAJ: Şıkel, cildinde ağır makyaj yapmaktan kaçınıyor. Doğal ve hafif makyaj tercihi, cildin nefes almasına ve doğal güzelliklerinin öne çıkmasına yardımcı oluyor.

SPOR: Haftada üç gün spor yaparak hem fiziksel sağlığını koruyan hem de cildinin genç ve diri kalmasına destek olan Çağla Şıkel, düzenli egzersizin önemine vurgu yapıyor.

KELLE PAÇA ÇORBASI: Her gün kelle paça içerek doğal kolajen alımını sağlayan Şıkel, bu besinin cildin esnekliğini korumasına ve hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

ERKEN UYKU VE UYANMA: Erken yatıp erken kalkma alışkanlığı, vücudun dinlenmesine ve cildin yenilenmesine yardımcı oluyor.

EVDE DOĞAL MASKELER VE BAKIMLAR: Çağla Şıkel, evde kendi hazırladığı maskelerle cildine özel bakımlar yapıyor. Haftada en fazla üç defa maske uygulayarak cildini besliyor.

DENGELİ KOZMETİK KULLANIMI: Her kozmetiği denemek yerine, cilt bakım yöntemlerini dengeli bir şekilde seçen Çağla Şıkel, cildinin ihtiyaçlarına uygun ürünleri tercih ediyor.

37lik oyuncunun formda kalma sırrı! İrem Sakı 53 kiloya düşüren plazma diyeti! Plazma diyetine başladım...37lik oyuncunun formda kalma sırrı! İrem Sakı 53 kiloya düşüren plazma diyeti! Plazma diyetine başladım...
37'lik oyuncunun formda kalma sırrı! İrem Sak'ı 53 kiloya düşüren plazma diyeti! "Plazma diyetine başladım..."
Sihirli Annemin Cemi Buğra Özmüldür hangi yöntemle zayıfladı? 2.5 yılda 30 kilo verdi! 90’dan 60 kilolara düştüm...Sihirli Annemin Cemi Buğra Özmüldür hangi yöntemle zayıfladı? 2.5 yılda 30 kilo verdi! 90’dan 60 kilolara düştüm...
Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür hangi yöntemle zayıfladı? 2.5 yılda 30 kilo verdi! "90'dan 60 kilolara düştüm..."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İzmir’de 5,1 şiddetinde deprem! Çevre illerden hissedildi! Uzman isimler değerlendirdi: Karaya oldukça yakın
SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye F-16 satışını onayladı
Hedef; Sıfır iş kazası
SON DAKİKA