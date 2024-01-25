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İnci Taneleri Azem kimdir? Yılmaz Erdoğan eşi, hayatı ve filmleri...

Yayın hayatına bugün (25 Ocak 2024) başlayan İnci Taneleri dizisi için araştırmalar hızlandı. Dizide Azem karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan ise merak edilen isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda dizinin senaryosunu da kaleme alan Yılmaz Erdoğan'ın hayatı ve filmleri en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte İnci Taneleri dizisinin Azem'i hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ocak 2024, 18:08 Güncelleme 25 Ocak 2024, 18:23
İnci Taneleri Azem kimdir? Yılmaz Erdoğan eşi, hayatı ve filmleri...

İnci Taneleri 1. bölümü izleyenler Azem karakteri hakkında araştırmalara başladı. Dizinin senaristliğini ve başrollerinden Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın filmleri ve biyografisini sizler için derledik.

İnci Taneleri dizisi tanıtım afişiİnci Taneleri dizisi tanıtım afişi

İNCİ TANELERİ AZEM KİMDİR?

İnci Taneleri Azem karakterini Yılmaz Erdoğan canlandırıyorç Azem, eşini öldürdükten sonra cezaevinde yıllarca kalmış kader mahkumu bir karakter. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakteriyle Dilber'in yolları cezaevinden çıkmasının ardından kesişiyor.

İnci Taneleri dizisi 1. bölüm fotoğraflarıİnci Taneleri dizisi 1. bölüm fotoğrafları

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?

İnci Taneleri 1. bölüm, Azem karakteriİnci Taneleri 1. bölüm, Azem karakteri

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde doğdu. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.

Yılmaz ErdoğanYılmaz Erdoğan

İlk kez, 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünyaya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Bilgin ile evliliğinden 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.

Yılmaz Erdoğan ve eski eşi Belçim Bilgin Yılmaz Erdoğan ve eski eşi Belçim Bilgin

YILMAZ ERDOĞAN FİLMLERİ

Yönetmenliği

Ekşi Elmalar (2016)
Kelebeğin Rüyası(2013)
Organize İşler (2005)
Vizontele Tuuba (2002)
Vizontele (2001)

Oyunculuğu

Ekşi Elmalar (2016)
Bana Masal Anlatma (2015)
8 Saniye (2015)
The Water Diviner (2014)
Pek Yakında (2014)
Kelebeğin Rüyası(2013)
Gergedan Mevsimi (2012)
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2011)
Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)
Neşeli Hayat (2006)
Organize İşler (2006)
Vizontele Tuuba (2004)
Vizontele (2001)
Siyabend-ü Xece (1991)

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