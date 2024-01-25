İnci Taneleri 1. bölümü izleyenler Azem karakteri hakkında araştırmalara başladı. Dizinin senaristliğini ve başrollerinden Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın filmleri ve biyografisini sizler için derledik.
İnci Taneleri 1. bölümü izleyenler Azem karakteri hakkında araştırmalara başladı. Dizinin senaristliğini ve başrollerinden Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın filmleri ve biyografisini sizler için derledik.
İNCİ TANELERİ AZEM KİMDİR?
İnci Taneleri Azem karakterini Yılmaz Erdoğan canlandırıyorç Azem, eşini öldürdükten sonra cezaevinde yıllarca kalmış kader mahkumu bir karakter. Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakteriyle Dilber'in yolları cezaevinden çıkmasının ardından kesişiyor.
İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?
Yıllar sonra cezaevinden çıkan Azem Yücedağ'ın, kaybettiklerini bulabilme mücadelesini ekrana getirecek. Acılarla dolu geçmişi, taşıdığı büyük bir sır ve sırtında hayatın yüküyle umudun peşinden koşan Azem, kolyesinden kopmuş, dağılmış inci tanelerini tekrar toplayabilecek mi?
YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?
Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım 1967 tarihinde doğdu. Sadri Alışık Ödülleri en iyi erkek oyuncu, Altın Kelebek Ödülleri en iyi komedi dizisi, AACTA en iyi yardımcı erkek oyuncu, Afife Tiyatro Ödülleri Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü sahibidir.
İlk kez, 1988 yılında Olacak O Kadar adlı televizyon komedi programının senaryo yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında kendi yazdığı ve Demet Akbağ ile başrolünü paylaştığı Bir Demet Tiyatro isimli televizyon programı ile geniş kitleler tarafından tanındı. Erdoğan 1993-1998 yılları arasında Sanem Oktar ile evli kalmış, 1996 yılında Berfin Erdoğan isimli bir kız evladı dünyaya gelmiştir. 2006-2018 yılları arasında evli bulunduğu Türk sinema ve dizi oyuncusu Belçim Bilgin ile evliliğinden 2010 yılında doğan Rodin Erdoğan isimli bir erkek çocuğu vardır.
YILMAZ ERDOĞAN FİLMLERİ
Yönetmenliği
Ekşi Elmalar (2016)
Kelebeğin Rüyası(2013)
Organize İşler (2005)
Vizontele Tuuba (2002)
Vizontele (2001)
Oyunculuğu
Ekşi Elmalar (2016)
Bana Masal Anlatma (2015)
8 Saniye (2015)
The Water Diviner (2014)
Pek Yakında (2014)
Kelebeğin Rüyası(2013)
Gergedan Mevsimi (2012)
Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (2011)
Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)
Neşeli Hayat (2006)
Organize İşler (2006)
Vizontele Tuuba (2004)
Vizontele (2001)
Siyabend-ü Xece (1991)