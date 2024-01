Hande Erçel ve Meryem Uzerli’nin şaşırtan ortak noktası! Meğer ikisini de Yalı Çapkını’nın yıldızı keşfetmiş! Bakın nasıl ünlü oldular...

Bambaşka Sohbetler'e katılan 53 yaşındaki oyuncu, Hande Erçel 'in ilk dizisi olan, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan 'Tatar Ramazan'da rol alması için yaptıklarını paylaştı.

"HANDE İÇİN YÖNETMENE RİCA ETTİM"

Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Meral Ablacığım (Meral Okay) bana 'Hülyacığım 'No name (tanınmayan) bir oyuncu bak' demişti. Almanya'da cast direktörlüğü ve uygulayıcı yapımcılık yaptığım için, mesleğim olduğu için.