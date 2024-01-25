Hande Erçel ve Meryem Uzerli’nin şaşırtan ortak noktası! Meğer ikisini de Yalı Çapkını’nın yıldızı keşfetmiş! Bakın nasıl ünlü oldular...

Sinema ve televizyon kariyerine 2000 yılında adım atan Hülya Duyar, son olarak Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Sinema ve televizyon kariyerine 2000 yılında adım atan Hülya Duyar, son olarak Yalı Çapkını dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Bambaşka Sohbetler'e katılan 53 yaşındaki oyuncu, Hande Erçel'in ilk dizisi olan, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan 'Tatar Ramazan'da rol alması için yaptıklarını paylaştı.
"HANDE İÇİN YÖNETMENE RİCA ETTİM"
Ünlü oyuncu, şunları söyledi: "Meral Ablacığım (Meral Okay) bana 'Hülyacığım 'No name (tanınmayan) bir oyuncu bak' demişti. Almanya'da cast direktörlüğü ve uygulayıcı yapımcılık yaptığım için, mesleğim olduğu için.
Tatar Ramazan'ın cast direktörlüğünü yapıyordum. Hande bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı, tanıştım ve çok sevdim.
Tatar Ramazan'da üç bölüm oynattık konuk oyuncu olarak. Yönetmene rica etmiştim, Hande de o ricama şahit oldu.
Ana cast'ta olmasını istiyordum ama olmadı, üç bölüm konuk oyuncu olarak oynadı. Oyuncu olmak istiyordu, Hande'yi o zamanki menajerine yönlendirdim, hep de kontakta kaldık"
ALMANYA'DAN GETİRDİ!
Hülya Duyar, 'Muhteşem' Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli'yi de keşfeden kişi olduğunu söyledi.
Duyar, şöyle konuştu: "Meryem, Almanya'da oyunculuk yapıyordu. Meryem'i 17 yaşından beri tanıyorum.
Meral Abla ve Meryem için güzel bir tesadüf oldu. Meryem Uzerli'yi Türkiye'ye getiren benim"