Hande Erçel ve Meryem Uzerli’nin şaşırtan ortak noktası! Meğer ikisini de Yalı Çapkını’nın yıldızı keşfetmiş! Bakın nasıl ünlü oldular...

Tatar Ramazan'ın cast direktörlüğünü yapıyordum. Hande bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı, tanıştım ve çok sevdim.

Tatar Ramazan'da üç bölüm oynattık konuk oyuncu olarak. Yönetmene rica etmiştim, Hande de o ricama şahit oldu.

Ana cast'ta olmasını istiyordum ama olmadı, üç bölüm konuk oyuncu olarak oynadı. Oyuncu olmak istiyordu, Hande'yi o zamanki menajerine yönlendirdim, hep de kontakta kaldık"

ALMANYA'DAN GETİRDİ!

Hülya Duyar, 'Muhteşem' Yüzyıl dizisiyle tanınan Meryem Uzerli'yi de keşfeden kişi olduğunu söyledi.