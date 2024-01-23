Hadise temizlik paspasıyla direk dansı yaptı! Görenler neye uğradığını şaşırdı! Tepkiler çığ gibi! “Hepten zıvanadan çıktı artık! Pes...”

5 ay evli kaldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, son yayınladığı görüntülerle yine adından söz ettirdi.
5 ay evli kaldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, son yayınladığı görüntülerle yine adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı, bu sefer temizlik paspasıyla direk dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Hadise'nin yayınladığı görüntüler, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olarak birçok magazin sayfası tarafından da paylaşıldı.
Ünlü şarkıcının dansını gören sosyal medya kullanıcıları ise yaptıkları yorumlarla dikkat çekti.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Hadise'nin dansına tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hepten zıvanadan çıktı artık! Pes..." yorumunda bulundu.
Bir başkası ise "Hadise de ne yapacağını şaşırdı artık. Bu ne ya? Biraz edep" ifadelerini kullandı.
NE OL MUŞTU?
Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise'nin adı geçen günlerde Gürkan Topçu ile anılmaya başlamıştı.
Sosyal medya hesabından dedikoduları yalanlayan Hadise, şunları söylemişti: " Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var.
Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım"