2. kez anne oluyor! Müge Boz ve Caner Erdeniz’den müjdeli haber! Ultrason görüntülerini yayımladı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz , kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı.

Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Boz'a; Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Özge Özpirinçci, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, gibi birçok ünlü isim tebrik mesajı attı.