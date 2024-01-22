2. kez anne oluyor! Müge Boz ve Caner Erdeniz’den müjdeli haber! Ultrason görüntülerini yayımladı

2019 yılında dünyaevine giren Müge Boz ile Caner Erdeniz, aynı sene Vina adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
2019 yılında dünyaevine giren Müge Boz ile Caner Erdeniz, aynı sene Vina adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. İkinci bebeğine hamile olan Müge Boz, güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e zoom görüşmesinde söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı.
Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Boz'a; Çağla Şıkel, Pınar Altuğ, Özge Özpirinçci, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, gibi birçok ünlü isim tebrik mesajı attı.
Caner Erdeniz de ultrason görüntülerini "2. sezon" notuyla kendi sosyal medya sayfasından paylaştı.