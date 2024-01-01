2 ayda 6 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! 51'lik sanatçı bu yöntemle zayıfladı! "Diyet listemde sadece..."

Gülben Ergen'in formda kalmak için uyguladığı diyet, dengeli beslenmeye ve sağlıklı yaşam tarzına odaklanıyor. İşte Gülben Ergen'in zayıflama yöntemi...
Gülben Ergen'in formda kalmak için uyguladığı diyet, dengeli beslenmeye ve sağlıklı yaşam tarzına odaklanıyor. İşte Gülben Ergen'in zayıflama yöntemi...
Gülben Ergen, üç çocuk annesi olmasına rağmen ilk doğum öncesi kilosuna dönmeyi başardı. Ünlü sanatçının yıllar önce verdiği röportajlardan diyet sırlarını sizler için ayıkladık.
"HAYVANSAL GIDALARI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"
Geçtiğimiz Temmuz ayında fit formuyla ilgili açıklama yapan Ergen "Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var. Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım." demişti.
İŞTE GÜLBEN ERGEN'İN GÜNLÜK DİYETİ!
1.GÜN
Sabah:
1 yumurta, 1 fincan kahve veya çay
1.5 çorba kaşığı ceviz
2.5 dilim light ekmek tostu
Öğle:
2 dilim ekmek, tavuk göğsü, haşlanmış patates
Karışık yeşil salata, 1 meyve
Akşam:
Fırında tavuk, haşlanmış brokoli
Fırında patates, yeşil salata, 1 meyve
2.GÜN
Sabah:
3 diyet galeta, 2 meyve
Yarım bardak az yağlı süt, 1 fincan kahve veya çay
Yarım kase yağsız yoğurt
Öğle:
Yağsız tavuk ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, 4 şekersiz bisküvi
1 adet az yağlı süt
Akşam:
Meksika tavuk, salata
1 meyve
3.GÜN
Sabah:
3 diyet galeta, 2 meyve
Yarım bardak az yağlı süt, 1 fincan kahve veya çay
Yarım kase yağsız yoğurt
Öğle:
Beyaz etli balık ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, az yağlı yoğurt
Akşam:
Fırında tavuk pirzola, makarna
Karışık yeşil salata, 1 meyve
4. GÜN:
Sabah:
2 dilim tost ekmeği, 1 bardak az yağlı süt
1 fincan kahve, 2 tatlı kaşığı bal
Öğle:
Beyaz etli balık ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, az yağlı yoğurt
Akşam:
Sebze çorbası, tavuk ızgara
Az yağlı pilav, karışık yeşil salata
1 meyve
5. GÜN:
Sabah:
2 parça az yağlı börek, 1 bardak az yağlı süt
2 tatlı kaşığı bal
Öğle:
Alabalık ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, az yağlı yoğurt
Akşam:
Tavuk ızgara, haşlanmış patates
Karışık yeşil salata, 1 meyve