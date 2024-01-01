2 ayda 6 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! 51'lik sanatçı bu yöntemle zayıfladı! "Diyet listemde sadece..."

Gülben Ergen 'in formda kalmak için uyguladığı diyet, dengeli beslenmeye ve sağlıklı yaşam tarzına odaklanıyor. İşte Gülben Ergen'in zayıflama yöntemi...

Gülben Ergen , üç çocuk annesi olmasına rağmen ilk doğum öncesi kilosuna dönmeyi başardı. Ünlü sanatçının yıllar önce verdiği röportajlardan diyet sırlarını sizler için ayıkladık.

"HAYVANSAL GIDALARI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Geçtiğimiz Temmuz ayında fit formuyla ilgili açıklama yapan Ergen "Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var. Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım." demişti.