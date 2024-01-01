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2 ayda 6 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! 51'lik sanatçı bu yöntemle zayıfladı! "Diyet listemde sadece..."

Türkiye'nin sevilen şarkıcı ve oyuncularından Gülben Ergen yıllar önce verdiği bir röportajda fit ve enerjik görünümünün sırlarını paylaştı. Ünlü sanatçı, sık sık kendisine yöneltilen formda kalma sorularına yanıt veriyor. Ünlü sanatçının verdiği röportajlardan yola çıkarak formda kalma sırlarını sizler için derledik. İşte Gülben Ergen'in diyet listesi...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 16:36 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:36
2 ayda 6 kilo verdiren Gülben Ergen diyeti! 51’lik sanatçı bu yöntemle zayıfladı! Diyet listemde sadece...

Gülben Ergen'in formda kalmak için uyguladığı diyet, dengeli beslenmeye ve sağlıklı yaşam tarzına odaklanıyor. İşte Gülben Ergen'in zayıflama yöntemi...

Gülben Ergen, üç çocuk annesi olmasına rağmen ilk doğum öncesi kilosuna dönmeyi başardı. Ünlü sanatçının yıllar önce verdiği röportajlardan diyet sırlarını sizler için ayıkladık.

"HAYVANSAL GIDALARI HAYATIMDAN ÇIKARDIM"

Geçtiğimiz Temmuz ayında fit formuyla ilgili açıklama yapan Ergen "Bir süredir bitkisel ağırlıklı besleniyorum. Sıkı diyet listemde sadece sebze ve meyveler var. Hayvansal gıdaları hayatımdan çıkardım." demişti.

İŞTE GÜLBEN ERGEN'İN GÜNLÜK DİYETİ!

1.GÜN

Sabah:

1 yumurta, 1 fincan kahve veya çay
1.5 çorba kaşığı ceviz
2.5 dilim light ekmek tostu

Öğle:

2 dilim ekmek, tavuk göğsü, haşlanmış patates
Karışık yeşil salata, 1 meyve

Akşam:

Fırında tavuk, haşlanmış brokoli
Fırında patates, yeşil salata, 1 meyve

2.GÜN

Sabah:

3 diyet galeta, 2 meyve
Yarım bardak az yağlı süt, 1 fincan kahve veya çay
Yarım kase yağsız yoğurt

Öğle:

Yağsız tavuk ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, 4 şekersiz bisküvi
1 adet az yağlı süt

Akşam:

Meksika tavuk, salata
1 meyve

3.GÜN

Sabah:

3 diyet galeta, 2 meyve
Yarım bardak az yağlı süt, 1 fincan kahve veya çay
Yarım kase yağsız yoğurt

Öğle:

Beyaz etli balık ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, az yağlı yoğurt

Akşam:

Fırında tavuk pirzola, makarna
Karışık yeşil salata, 1 meyve

4. GÜN:

Sabah:

2 dilim tost ekmeği, 1 bardak az yağlı süt
1 fincan kahve, 2 tatlı kaşığı bal

Öğle:

Beyaz etli balık ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, az yağlı yoğurt

Akşam:

Sebze çorbası, tavuk ızgara
Az yağlı pilav, karışık yeşil salata
1 meyve

5. GÜN:

Sabah:

2 parça az yağlı börek, 1 bardak az yağlı süt
2 tatlı kaşığı bal

Öğle:

Alabalık ızgara, karışık yeşil salata
1 meyve, az yağlı yoğurt

Akşam:

Tavuk ızgara, haşlanmış patates
Karışık yeşil salata, 1 meyve

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