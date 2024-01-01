Zor günler geride kaldı! Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi kanseri yendi! Gamze Erçel-Caner Yıldırım çifti müjdeyi böyle duyurdu

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl Aylin Mavi adını verdiği kızını kucağına almıştı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel, 2019'da Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl Aylin Mavi adını verdiği kızını kucağına almıştı.
Minik Mavi'ye 2022'de kanser teşhisi konmuştu. Kızlarının hasta olduğu haberi ile sarsılan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, zor günler geçirse de morallerini bozmadan kızlarının tedavilerine odaklandı.
MÜJDELİ HABER GELDİ!
Sonunda Yıldırım ailesinden müjdeli haber geldi. Gamze Erçel, Aylin Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili mutlu haberi sosyal medya hesabından bir videoyla duyurdu.
Gamze Erçel, çocukların kanseri yendikleri zaman yaptığı gibi Mavi'nin zil çaldığı anları paylaştı.
Erçel, şu ifadeleri kullandı: "Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz. Ne zor günlerdi. Sağlıktan daha önemli bir şey olmadığını size de hatırlatmak isterim"
İşte o paylaşım...
NE OLMUŞTU?
Yeğeninin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Hande Erçel, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, "İyi, daha da iyiyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.