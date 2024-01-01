Burcu Özberk hayalini kurduğu aileyi açıkladı! “Doğru kişiyle yolum kesişirse aile de kurarım...”

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yılın ilk röportajını verdi. Özberk, aile konusunda geleneksel düşünce yapısında olduğunu söyleyip yuva kurduğunda beklentilerini anlattı.
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yılın ilk röportajını verdi. Özberk, aile konusunda geleneksel düşünce yapısında olduğunu söyleyip yuva kurduğunda beklentilerini anlattı.
LOfficiel Wedding'e konuşan Özberk, şunları söyledi: "Her konuda idealist biriyim. Yaptığım her işin hakkını vermek isterim, emek harcarım. Psikolojik ve bedensel olarak kendimi adarım.
İnsanlardan korkup çekindiğim bir dönem geçirdim. Artık kendimi saklamamaya özen gösteriyorum. Sabırlıyım ama sınırlarım fütursuzca aşılırsa sinirlenirim.
Evlenmek, çocuk sahibi olmak, olması gerektiği zaman olur. Bu konuda biraz gelenekselim. Evliliğin sonsuz olmasını isterim.
Zaman geçirmek için ilişki kurmam, yürümeyeceğini düşündüğüm ilişkinin içine girmem. Hayata benim gibi bakan doğru kişiyle yolum kesişirse aile de kurarım çocuk da yaparım"