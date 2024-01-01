SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Burcu Özberk hayalini kurduğu aileyi açıkladı! “Doğru kişiyle yolum kesişirse aile de kurarım...”

Yılın ilk röportajını veren Burcu Özberk, samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, aile konusunda geleneksel düşünce yapısında olduğunu söyleyip yuva kurduğunda beklentilerini anlattı. İşte Burcu Özberk’in o açıklamaları...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 16:26 Güncelleme 01 Ocak 2024, 16:46
Burcu Özberk hayalini kurduğu aileyi açıkladı! “Doğru kişiyle yolum kesişirse aile de kurarım...”

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, yılın ilk röportajını verdi. Özberk, aile konusunda geleneksel düşünce yapısında olduğunu söyleyip yuva kurduğunda beklentilerini anlattı.

LOfficiel Wedding'e konuşan Özberk, şunları söyledi: "Her konuda idealist biriyim. Yaptığım her işin hakkını vermek isterim, emek harcarım. Psikolojik ve bedensel olarak kendimi adarım.

İnsanlardan korkup çekindiğim bir dönem geçirdim. Artık kendimi saklamamaya özen gösteriyorum. Sabırlıyım ama sınırlarım fütursuzca aşılırsa sinirlenirim.

Evlenmek, çocuk sahibi olmak, olması gerektiği zaman olur. Bu konuda biraz gelenekselim. Evliliğin sonsuz olmasını isterim.

Zaman geçirmek için ilişki kurmam, yürümeyeceğini düşündüğüm ilişkinin içine girmem. Hayata benim gibi bakan doğru kişiyle yolum kesişirse aile de kurarım çocuk da yaparım"

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dünyanın gözü İstanbul’da! Galata Köprüsü’ndeki ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet’ gündemden düşmüyor: İsrail gazetesinden kirli provokasyon
Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’ndan göbekli yılbaşı kutlaması: Hani bunlar yas istiyordu! Murat Ongun’dan tepki çeken savunma
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet
SON DAKİKA