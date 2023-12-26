40’lık oyuncu doğum sonrası sadece 2 kural ile tığ gibi kaldı: Hatice Şendil’in 20 kilo verdiren diyet sırrı!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hatice Şendil, son zamanlarda kısa sürede sağlıklı bir şekilde verdiği 20 kilo ile dikkatleri üzerine çekti. Şendil, kilo verme sürecindeki deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşarak hayranlarını motive etti. Hatice Şendil, 40 yaşında olmasına rağmen zerafeti ve fit görüntüsüyle genç bir enerji sergiliyor.

20 KİLOYA VEDA ETTİ! Hatice Şendil oğlunun doğuunun ardından verdiği röportajda kilo verme sürecini anlatırken hamilelik kilolarının zorlu bir süreç olduğunu belirtti. Ancak bu süreçte sağlıklı beslenmeye büyük bir özen gösterdiğini vurgulayan oyuncu, verdiği kilolarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.