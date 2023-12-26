SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

26 Aralık 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

26 Aralık 2023 Salı günlük burç yorumları... 26 Aralık 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız. İşte 26 Aralık 2023 Salı günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 09:15 Güncelleme 26 Aralık 2023, 09:15
26 Aralık 2023 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.

BOĞA

Bugünlerde hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi ufak şeylerle mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.

YENGEÇ

Risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz. Bugün size huzur vererek rahatlatabilir.

ASLAN

Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.

BAŞAK

Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirisiniz. Ayrıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz.

Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

AKREP

Aşk hayatınızda verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

YAY

Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Kendinizi fark etmelisiniz.

KOVA

Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

İş konusunda yenilikler başlatmak faydalı olabilir hatta başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.

BALIK

Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
4 şehidimizin birlikte yediği son yemeğin fotoğrafına TAKVİM ulaştı! Objektife böyle gülümsemişler...
2024 ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ! Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi oranlar var? Gelir vergisi dilimleri nasıl değişecek? Kalem kalem hesaplandı
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA