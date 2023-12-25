17 yıllık büyük aşk! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...

Gamze Karaduman, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Zerrin Sümer ve Onur Bilge'nin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay, hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 17 yıl önce evlendiği eşi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı. Oyuncu çiftin romantik fotoğraflarını görenler ise "Evli olduğunuzu bilmiyordum", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu. İşte Barış Falay'ın kendisi gibi ünlü olan eşi...
Kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Zerrin Sümer ve Onur Bilge gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BARIŞ FALAY KİMDİR?
Tatlı Hayat, Yarım Elma, Dadı gibi sit-com'larda ufak rollerde canlandırdığı başarılı karakterler ile dizi kariyerine atılan Barış Falay ilk yükselişini Aliye ile yaşadı. 2009-2011 yılları arasında yayımlanan Ezel'de "Ali Kırgız (Kerpeten Ali)" rolünü canlandıran ve bu karakterle beğeni toplayan Falay, son olarak Ömer dizisinde Reşat rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Sergilediği performansla dikkat çeken Falay hakkında en çok "Barış Falay'ın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun 17 yıllık eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.