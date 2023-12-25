17 yıllık büyük aşk! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın eşi kendisinden de ünlü çıktı! Meğer Bir İstanbul Masalı’nın yıldızıyla...

Gamze Karaduman, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Zerrin Sümer ve Onur Bilge'nin kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay, hakkındaki bir geçek duyanları şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun 17 yıl önce evlendiği eşi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı. Oyuncu çiftin romantik fotoğraflarını görenler ise "Evli olduğunuzu bilmiyordum", "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlarda bulundu. İşte Barış Falay'ın kendisi gibi ünlü olan eşi...