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Tuna Arman 10 yıl önceyi işaret ederek acı gerçeği açıkladı! “3 ay sürdü her şey” Ayşen Gruda ile Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda meğer...

Yeşilçam’ın Domates Güzeli lakaplı oyuncusu Ayşen Gruda’nın meslektaşı Yılmaz Gruda ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elvan Gruda 55 yaşında yaşamını yitirdi. Gruda'nın vefatının ardından acı gerçeği yakın arkadaşı oyuncu Tuna Arman sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla açıkladı. 10 yıl önceyi işaret eden ünlü oyuncu, “3 ay sürdü her şey” dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 13:03 Güncelleme 25 Aralık 2023, 13:03
Tuna Arman 10 yıl önceyi işaret ederek acı gerçeği açıkladı! “3 ay sürdü her şey” Ayşen Gruda ile Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda meğer...

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamada "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Henüz 55 yaşında hayata gözlerini yuman Gruda'nın vefatı sevenlerini yasa boğarken oyuncu Tuna Arman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Arkadaşının fotoğraflarını sosyal medya hesabında yayınlayan Arman, şu ifadeleri kullandı: "Elvan Gruda ,zor bir yaşamdı ünlü bir anne babanın çocuğu olmak...

Elvan Gruda konservatuvar mezunu bir müzisyen...

Elvan Gruda bir kanalda yayın yönetmeni...

Elvan Gruda en kıymetlisi Emre'nin annesi...

10 yıl önce geçirdiği meme kanserini tedaviler sayesinde yendi ama sonrasını umursamadı. 'Bitti' dedi. Dinlemedi bizleri... Kontrole gitmedi, ihmal etti. Kendi seçimiydi bu...

Anne ve babasının hastalıkları... Annenin kaybı, ardından babasının sağlık sorunları ve kaybı yordu ve yıprattı.

Dayanılmaz ağrılar başladı. Zorla götürdüğüm hastanede yapılan tetkikler sonucu metastaz dördüncü evredeydi. 3 ay sürdü her şey... Tedavi başladı ama çok geç kalmıştık ve maalesef Elvan 55 yaşında gitti... Oysa hayalleri vardı, hayallerimiz vardı... Emre vardı, ama olmadı gitti!

Mekanı cennet olsun. Hep birbirimize 'kardeşim' derdik, güle güle kardeşim bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seviyorum"

NE OLMUŞTU?
Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

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