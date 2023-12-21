Yıllardır 1 gram bile almıyor! 35'lik Ezgi Eyüboğlu'nun 50 kilo olma sırrı! "Yaşlanınca yenilen yağlar..."

"Şu an 50 kiloyum. Gençken değil ama yaşlanınca yenilen yağlar kilo olarak yerleşiyor vücuda."

"Fitness derslerine yazıldım. Hedefim; vücut hatlarımı daha sıkı hale getirmek, kaslarımı daha belirginleştirmek. Önemli olan zayıflık değil, kas oranının yüksek olması."

METABOLİZMAYI MAKİNE GİBİ ÇALIŞTIRAN ÇAY TARİFİ MALZEMELER: 10 tane öğütülmemiş karabiber tomurcuğu

1 tane limon 🍋

1 tane elma 🍏

1 tane çubuk tarçın

4-5 tane karanfil

1 çay kaşığı biberiye

Fındık büyüklüğünde zencefil

İsteğe bağlı bir poşet meyveli çay

1.5 – 2 litre su 💧

YAPILIŞI: Su kaynamaya başlayana kadar bir tencerede suyu ısıtın.

Limonu dilimleyin ve elmaları küçük parçalara kesin.

Zencefili rendeleyin veya ince doğrayın.

Tüm malzemeleri kaynar suya ekleyin.

Karışımı düşük ateşte yaklaşık 15-20 dakika demleyin.

Ardından çayı süzün ve isteğe bağlı olarak meyveli çay poşetini ekleyin.