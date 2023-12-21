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Yıllardır 1 gram bile almıyor! 35'lik Ezgi Eyüboğlu'nun 50 kilo olma sırrı! "Yaşlanınca yenilen yağlar..."

Son zamanlarda güzellik ve sağlıklı yaşam trendlerinin ön planda olduğu bir dönemde, ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun fit vücudu sık sık gündemde yer alıyor. Ezgi Eyüboğlu'nun yıllar boyunca en ufak bir kilo artışı yaşamamasını gören hayranları ünlü oyuncunun formunu nasıl koruduğunu merak ediyor. İşte Ezgi Eyüboğlu'nun beslenme ve spor rutini...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 23:00 Güncelleme 21 Aralık 2023, 23:02
Yıllardır 1 gram bile almıyor! 35’lik Ezgi Eyüboğlu’nun 50 kilo olma sırrı! Yaşlanınca yenilen yağlar...

Ezgi Eyüboğlu 2013 yılında verdiği bir röportajda Ezgi Eyüboğlu, sağlıklı yaşam tarzı ve fiziksel formunu koruma konusundaki sırlarını paylaştı. Günümüzde hala fit formuyla gündeme gelen Eyüboğlu'nun yıllardır kilo almama yöntemini sizler için derledik. İşte detaylar...

EZGİ EYÜBOĞLU FİT FORMUNU FITNESS'A BORÇLU!

Yıllar önce verdiği bir röportajda açıklamalarda bulunan Ezgi Eyüboğlu formunu nasıl koruduğu ile ilgili sorulara şu şekilde cevap verdi;

"Benim yağ oranım düşük, bir problem yok ama kas oranım da çok düşük. Dolayısıyla metabolizma hızım da… Yapmam gereken kas oranımı yükseltmek, güçlendirmek."

"Şu an 50 kiloyum. Gençken değil ama yaşlanınca yenilen yağlar kilo olarak yerleşiyor vücuda."

"Fitness derslerine yazıldım. Hedefim; vücut hatlarımı daha sıkı hale getirmek, kaslarımı daha belirginleştirmek. Önemli olan zayıflık değil, kas oranının yüksek olması."

METABOLİZMAYI MAKİNE GİBİ ÇALIŞTIRAN ÇAY TARİFİ

MALZEMELER:

10 tane öğütülmemiş karabiber tomurcuğu
1 tane limon 🍋
1 tane elma 🍏
1 tane çubuk tarçın
4-5 tane karanfil
1 çay kaşığı biberiye
Fındık büyüklüğünde zencefil
İsteğe bağlı bir poşet meyveli çay
1.5 – 2 litre su 💧

YAPILIŞI:

Su kaynamaya başlayana kadar bir tencerede suyu ısıtın.
Limonu dilimleyin ve elmaları küçük parçalara kesin.
Zencefili rendeleyin veya ince doğrayın.
Tüm malzemeleri kaynar suya ekleyin.
Karışımı düşük ateşte yaklaşık 15-20 dakika demleyin.
Ardından çayı süzün ve isteğe bağlı olarak meyveli çay poşetini ekleyin.

Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

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