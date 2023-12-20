Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek mesajı: Dünya seyirci kalıyor!

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken sanat camiasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor.
Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masumlara ölüm yağdırırken sanat camiasından da tepkiler yükselmeye devam ediyor.
OKAN BAYÜLGEN'İN GAZZE'YE DESTEK SÖZERİ GECEYE DAMGA VURDU!
Son olarak bir panelde konuşan ünlü şovmen Okan Bayülgen'in Gazze'ye destek sözleri geceye adeta damga vurdu.
"BİR DAHA SÖYLEYEYİM DÜNYA SEYİRCİ KALIYOR"
Bayülgen yaptığı açıklamada, "Dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyeyim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor? Nasıl olur? Her şeyden önce Yavuz'a ve Fulya'ya teşekkür etmek lazım. Seyirci kalamayanlar siz seyirci kalamyanlarsınız. Ekran başındakiler seyirci kalamayanlarsınız. Bu gecenin paydaşı olan bütün sanatçılar, seyirci kalmyanlar seimiz yükseltmek lazım. Şarkı söylemek lazım. Türkü söylemek lazım. Bağırmak lazım. Haykırmak lazım. Sessiz kalmayan ve sesini yükselten sanatçılara teşekkür etmek lazım.
"YAŞASIN FİLİSTİN"
Bu durumu gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin!" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri bu gece verildi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi.
"10. Yıl Özel İkon" ödülünü Burak Özçivit kazandı.
GAZZE'YE DESTEK MESAJI
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivillere ölüm kusmaya devam ederken, insanlık dramına sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımlamıştı.
ÇOCUKLAR ÖLDÜRÜLMESİN
Yaşanan zulme sessiz kalmayan ünlü oyunculardan biri de Burak Özvçivit oldu. Özçivit, ödül aldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "İki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde, hiçbir şekilde böyle bir dünyayı şahsım adına kabul etmiyorum. O yüzden inşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Bu bireysel benim kendi içimden geçen, o yüzden sizlere bununla ilgili teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Kuruluş Osman'ın Yıldızı Burak Özçivit'in Gazze'ye destek mesajı geceye damga vurdu.
GAZZE'NİN YANINDAYIZ
Ünlü oyuncu sahnede yaptığı konuşmanın öncesinde Takvim.com.tr'nin katil İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımla ilgili sorduğu soruya cevap verdi.
Kendisinin de 2 çocuğu olduğunu belirten Özçivit, "Çocukların öldürüldüğü hiçbir şeyde haklı olamazsnız."
"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYADA BULUŞMAK ÜZERE
"İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzeri diyorum. Bu konularla ilgili Gazze halkının yanındayız." dedi.
"ÇOCUKLAR ÖLMESİN"— Takvim (@takvim) December 18, 2023
GQ Men of the Year 2023 ödül töreninde müzik grubu Köfn, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi:
➖ Çok çok üzücü çok korkunç, vahşet. Soykırım diyebileceğimiz tarzda olaylar...
➖ Bütün dünya izliyor ve elden bir şey gelmiyor. pic.twitter.com/7to9LA5F9u
"ÇOCUKLAR ÖLMESİN"
GQ Men of the Year 2023 ödül töreninde Takvim.com.tr mikrofonlarına konuşan müzik grubu Köfn, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösterdi. Grup üyeleri, "Çok çok üzücü çok korkunç, vahşet. Soykırım diyebileceğimiz tarzda olaylar... Bütün dünya izliyor ve elden bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.
HELAL OLSUN
Öte yandan ünlü oyuncu Özçivit'in Filistin'e yaptığı destek konuşması sosyal medyada büyük takdir topladı.
"Çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere."
"ATV'de Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, katıldığı ödül töreninde Gazze'ye destek mesajı verdi: "Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum." Helal olsun."
"Ben işte bu adama sanatçı derim.. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit: "Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum"
Adamın dibi..."
"Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten, aldığı ödül sonrası Gazze'ye destek mesajı..
Türkiye'nin en büyük yıldızlarından birisinin katıldığı ödül töreninde bu duruşu göstermesi çok değerli."
"Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum."
- Bu duruşunu unutmayacağız.."
"NE YAPILMASI GEREKİYORSA HAZIRIM"
Ünlü oyuncu dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında da, "Dün gece bir deprem oldu. İstanbul depremi hepimizin aslında yıllarca bildiği ve yakından takip ettiği bir konu.
Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Ama bence hazırlıklı değiliz. Bunun üstüne gitmemiz lazım, bu hayatın gerçeklerinden biri. Farkındalığımızı biraz daha arttırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor daha fazlasınında yapılacağını düşünüyoru. Bende bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa hazırım." ifadelerini kullandı.