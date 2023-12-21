2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk’a büyük şok! Kendi filminin katılamadı! Nedenini Ceyda Düvenci açıkladı

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu, aşk pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yusuf Yazıcı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Pamuk, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.