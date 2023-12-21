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2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk’a büyük şok! Kendi filminin katılamadı! Nedenini Ceyda Düvenci açıkladı

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Son dönemlerde Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Pamuk, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Oyuncu, yaşadığı hırsızlık şoku nedeniyle kendi filminin galasına katılamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Aralık 2023, 12:37 Güncelleme 21 Aralık 2023, 13:06
2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk’a büyük şok! Kendi filminin katılamadı! Nedenini Ceyda Düvenci açıkladı

2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Melisa Aslı Pamuk, bir süre önce Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatıyla dikkat çeken oyuncu, aşk pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Yusuf Yazıcı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Pamuk, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Yönetmen Serdar Akar imzası taşıyan, senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı, 22 Aralık Cuma günü vizyona girecek Kadınlara Mahsus filmi için dün akşam gala yapıldı.

Kadına şiddet konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen filmde; Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban rol aldı.

Cadde'de yer alan habere göre; film ekibi, Melisa Aslı Pamuk haricinde galaya tam kadro katıldı. Güzel oyuncunun geceye neden gelemediğini ise rol arkadaşı Ceyda Düvenci açıkladı.

Düvenci "Melisa yurt dışında. Maalesef hanesine hırsız girip, pasaportunu çalmış. Dolayısıyla gelemedi, pasaportunun yenilenmesini bekliyor" dedi.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu sevgilisi Yusuf Yazıcı ile birlikte Lille şehrinde oturdukları eve hırsız giren Pamuk, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

32 yaşındaki oyuncu, "Galada olamadığım için çok üzgünüm. Çok güzel bir iş çıkardık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gişemiz bol olsun" ifadelerini kullandı.

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