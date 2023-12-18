GQ Man Of The Year 2023’de Kuruluş Osman’nın yıldızı Burak Özçivit’ten Gazze’ye destek! İşte geceye damga vuran o konuşma...

GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri bu gece verildi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi.
GQ Türkiye Men Of The Year 2023 Ödülleri bu gece verildi. Birçok ünlü isim, GQ Türkiye gecesinde bir araya geldi.
"10. Yıl Özel İkon" ödülünü Burak Özçivit kazandı.
GAZZE'YE DESTEK MESAJI
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren İsrail, bölgeyi abluka altına alarak genç, yaşlı, çocuk demeden masum sivillere ölüm kusmaya devam ederken, insanlık dramına sessiz kalmayan ünlü müzisyen ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla Filistin'e destek mesajları yayımlamıştı.
Öte yandan yaşanan zulme sessiz kalmayan ünlü oyunculardan biri de Burak Özvçivit oldu.
Kuruluş Osman'nın Yıldızı Burak Özçivit'in Gazze'ye destek mesajı geceye damga vurdu.
"ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYADA BULUŞMAK ÜZERE"
Ünlü oyuncu, "Kendi adıma en başta iki evlat sahibi olarak, çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı şahsım adına kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
HELAL OLSUN
Ünlü oyuncunun Filistin'e yaptığı destek konuşması sosyal medyada büyük takdir topladı.
"Çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere."
"ATV'de Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, katıldığı ödül töreninde Gazze'ye destek mesajı verdi: "Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum." Helal olsun."
"Ben işte bu adama sanatçı derim.. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit: "Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum"
Adamın dibi..."
"Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten, aldığı ödül sonrası Gazze'ye destek mesajı..
Türkiye'nin en büyük yıldızlarından birisinin katıldığı ödül töreninde bu duruşu göstermesi çok değerli."
"Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum."
- Bu duruşunu unutmayacağız.."
"NE YAPILMASI GEREKİYORSA HAZIRIM"
Ünlü oyuncu dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında da, "Dün gece bir deprem oldu. İstanbul depremi hepimizin aslında yıllarca bildiği ve yakından takip ettiği bir konu.
Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Ama bence hazırlıklı değiliz. Bunun üstüne gitmemiz lazım, bu hayatın gerçeklerinden biri. Farkındalığımızı biraz daha arttırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor daha fazlasınında yapılacağını düşünüyoru. Bende bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa hazırım." ifadelerini kullandı.