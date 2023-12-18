GQ Man Of The Year 2023’de Kuruluş Osman’nın yıldızı Burak Özçivit’ten Gazze’ye destek! İşte geceye damga vuran o konuşma...

"Ben işte bu adama sanatçı derim.. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit : "Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum" Adamın dibi..."

"Çocukların öldürüldüğü bir yerde hiçbir şekilde böyle bir dünyayı ben kabul etmiyorum."

"NE YAPILMASI GEREKİYORSA HAZIRIM"

Ünlü oyuncu dün gece saatlerinde Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem hakkında da, "Dün gece bir deprem oldu. İstanbul depremi hepimizin aslında yıllarca bildiği ve yakından takip ettiği bir konu.

Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Ama bence hazırlıklı değiliz. Bunun üstüne gitmemiz lazım, bu hayatın gerçeklerinden biri. Farkındalığımızı biraz daha arttırmamız lazım. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor daha fazlasınında yapılacağını düşünüyoru. Bende bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa hazırım." ifadelerini kullandı.