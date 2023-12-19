Diriliş Ertuğrul’un yıldızından efsane geri dönüş! Öyle bir rolle geliyor ki...

Türkiye'nin en sevilen tarih dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz oyuncularından biri, uzun bir aranın ardından büyük bir sürprizle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte o isim...
Türkiye'nin en sevilen tarih dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz oyuncularından biri, uzun bir aranın ardından büyük bir sürprizle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte o isim...
Ünlü oyuncu Barış Bağcı, büyük beğeni toplayan "Diriliş Ertuğrul" ve "Alparslan Büyük Selçuklu" dizilerindeki başarılı performanslarından sonra yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.
Moğol ordusu komutanı Baycu Noyan karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Bağcı, "Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi" dizisiyle ekranlara geri dönüyor.
Bağcı, Diriliş Ertuğrul'da ve Alparslan Büyük Selçuklu'da canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.
Yeni projesinde ise tarihi bir figür olan Selahattin Eyyubi'yi hayata geçirecek olan Bağcı, seyircilere unutulmaz bir dönem dizisi deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
"Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi" dizisi, tarihi ve epik unsurları bir araya getirerek seyircilere büyüleyici bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Bağcı'nın bu yeni projesi, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.