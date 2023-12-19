SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Diriliş Ertuğrul'un yıldızından efsane geri dönüş! Öyle bir rolle geliyor ki...

Türkiye'nin en sevilen tarih dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz oyuncularından biri ara verişinin ardından büyük bir sürprizle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda merakla beklenen isim, yeni bir proje ile ekranlara geri dönüş yapacak. İşte o isim ve geri döneceği dizi hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 17:22 Güncelleme 19 Aralık 2023, 17:22
Diriliş Ertuğrul’un yıldızından efsane geri dönüş! Öyle bir rolle geliyor ki...

Türkiye'nin en sevilen tarih dizilerinden biri olan Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz oyuncularından biri, uzun bir aranın ardından büyük bir sürprizle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İşte o isim...

Ünlü oyuncu Barış Bağcı, büyük beğeni toplayan "Diriliş Ertuğrul" ve "Alparslan Büyük Selçuklu" dizilerindeki başarılı performanslarından sonra yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor.

Moğol ordusu komutanı Baycu Noyan karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Bağcı, "Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi" dizisiyle ekranlara geri dönüyor.

Bağcı, Diriliş Ertuğrul'da ve Alparslan Büyük Selçuklu'da canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Yeni projesinde ise tarihi bir figür olan Selahattin Eyyubi'yi hayata geçirecek olan Bağcı, seyircilere unutulmaz bir dönem dizisi deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

"Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi" dizisi, tarihi ve epik unsurları bir araya getirerek seyircilere büyüleyici bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Bağcı'nın bu yeni projesi, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’den ateşkes mesajı: Yeni bir insani araya hazırız
Meral Akşener baltaları çıkardı savaş başladı: Korkaklar | CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu operasyonu itiraf etti
Karmod
SON DAKİKA