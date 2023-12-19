Diriliş Ertuğrul’un yıldızından efsane geri dönüş! Öyle bir rolle geliyor ki...

Bağcı, Diriliş Ertuğrul'da ve Alparslan Büyük Selçuklu'da canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Yeni projesinde ise tarihi bir figür olan Selahattin Eyyubi'yi hayata geçirecek olan Bağcı, seyircilere unutulmaz bir dönem dizisi deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

"Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi" dizisi, tarihi ve epik unsurları bir araya getirerek seyircilere büyüleyici bir hikaye sunmayı vaat ediyor. Bağcı'nın bu yeni projesi, izleyiciler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyor. Kızılcık Şerbeti o ayrılık haberiyle sarsılıyor! Başrol ismin defteri kapandı; Kurtulması neredeyse imkansız...