Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında, neden yoğun bakıma alındı? Yıldız Tilbe hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

YILDIZ TİLBE HASTALIĞI NE? Yıldız Tilbe'nin hastalığı hakkında net bir bilgi henüz açıklama gelmedi. Konu hakkında gelişmelere haberimizden ulşabilirsiniz.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde gecekondu mahallesinde doğmuş olan Yıldız Tilbe ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir. Annesinin adı Altun, babasının adı Ali'dir. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalmıştır.Çok küçük yaşlardan beri şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir. Sezen Burçin (d.1985) adında bir kız çocuğu oldu.1989 yılında boşandı. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır.Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir klüpte başlamıştır.

1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmıştır. Sezen Aksu'ya konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır.

Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında ilk klibini Cenk Torun'la birlikte oynadığı "Delikanlım" adlı parçaya çekti.

ALBÜMLERİ *1994: Delikanlım

*1995: Dillere Destan

*1996: Aşkperest

*1998: Salla Gitsin Dertlerini

*2001: Gülüm

*2002: Haberi Olsun

*2003: Yürü Anca Gidersin

*2004: Yıldız'dan Türküler

*2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

*2005: Papatya Baharı

*2006: Tanıdım Seni

*2008: Güzel

*2009: Aşk İnsanı Değiştirir

*2010: Hastayım Sana

*2011: Oynama

*2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın