Kızılcık Şerbeti o ayrılık haberiyle sarsılıyor! Başrol ismin defteri kapandı; Kurtulması neredeyse imkansız...

Barış Kılıç'ın Diziden Ayrılacağı İddiaları



Ömer karakterinin yaşadığı bu kritik durum, Barış Kılıç'ın "Kızılcık Şerbeti"nden ayrılacağı söylentilerini beraberinde getiriyor. Ancak karakterin ölüp ölmeyeceği ve Kılıç'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı henüz kesinlik kazanmamış durumda.

Barış Kılıç Kimdir?

21 Şubat 1978 doğumlu Barış Kılıç, Malatya'nın Erguvan ilçesinde doğmuş ve 1983 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Okmeydanı Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Kılıç, Amerika'da dil eğitimi almış ve Yeditepe Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Reklam filmleriyle oyunculuğa başlayan Kılıç, birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Barış Kılıç'ın Oyunculuk Kariyeri

Kılıç, oyunculuk kariyerine "Bütün Çocuklarım" dizisiyle başlamış, "Adını Feriha Koydum" ve "Güllerin Savaşı" gibi popüler dizilerde önemli roller üstlenmiştir. "Seni Seviyorum Adamım" filmiyle sinema deneyimi de yaşayan Kılıç, kişisel hayatında Ayşegül Özay ile evli olup iki çocuk babasıdır.

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin 43. bölümü, Ömer karakterinin yaşadığı dramatik olaylarla izleyicileri derinden etkiledi. Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer'in kaderi ve Kılıç'ın dizideki geleceği, yeni bölümlerde netlik kazanacak. Kılıç'ın zengin oyunculuk geçmişi ve sevilen karakterleri, onun hayranlarını gelecek projelerde de heyecanla bekletiyor.