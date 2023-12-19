62'lik sanatçı bu yöntemle yağ yaktı! 20 günde 10 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! "55 kiloya düşersem..."

MİDE BOTOKSU YAPTIRDI Ameliyat olmaktan korktuğu için bu yöntemi tercih eden ünlü sanatçı "Midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı." dedi. Soyman "Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım" dedi.

MİDE BOTOKSU ZARARLI MI? Mide Botoksu. Kilolu bireyler için umut vaat eden bu yöntem, endoskopik bir işlemle mideye Botilinum toksini enjekte edilmesini içeriyor. Ancak, bu yöntemin herkese uygulanamayacağı belirli kriterlere tabi.

Mide botoksu, obezite cerrahisi olmayan ancak kilo verme çabalarıyla başarısız olan bireyler için önerilen bir yöntemdir. Vücut kitle indeksi 40'ın altında olan ve 27-35 arası kilo fazlalığına sahip olanlar, mide botoksu için uygun adaylar olarak kabul edilir.

Uygulama sırasında Botilinum toksini, mide kaslarının kasılmasını sınırlayarak mide boşalma süresini geciktirir ve böylece iştah kaybına yol açar. Ancak, bu yöntemin kilo verme garantisi olmadığı vurgulanmalıdır. Mide botoksu, mucizevi bir tedavi değildir; beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzıyla desteklenmelidir.